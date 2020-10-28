29 Ekim Kutlamaları Çelenk Sunumu ile Başladı

Pandemi sebebi ile kısıtlı katılım ve etkinliklerle gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü kutlamaları bugün itibarı ile başladı. Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türk Devleti’ne bağlılığı simgeleyen çelenkler Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Silivri Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenginin Atatürk Anıtı’na sunulmasının akabinde tüm katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajının okunmasının ardından program sona erdi. Resmi kutlama törenine Silivri Kaymakamı Ali Partal, 1’inci Ordu Komutanlığını temsilen Yarbay Hakan Yakın, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Çıldır, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, gaziler, oda ve dernek başkanları katıldı. Törende kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildi.

29 EKİM ÖZEL SERGİSİ ZİYARET EDİLDİ

Kaymakam Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, Atatürk Anıtı’nda düzenlenennun ardından Sanat Galerisi’ne geçerek Cumhuriyetimizin 97’nci kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi Kursiyerleri ve Silivri Sanat Platformu sanatçılarının eserlerinden oluşan “29 Ekim Özel Sergisi” isimli karma sergiyi ziyaret etti. Sergi 28 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

TEBRİKAT TÖRENİ 19 MAYIS MEYDANINDA YAPILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Tebrikat Töreni 29 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da 19 Mayıs Meydanında (Kaymakamlık arkası) gerçekleştirilecek. Sadece protokol üyeleri, STK ve basın mensupları törene katılabilecek. Saat 17’00’da ise Silivri Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle Tarihi Kısa Köprü üzerinde Trakya Oda Orkestrası “29 Ekim Özel Dinletisi” yapılacak. Dinleti, Silivri Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 17:50