29 Ekim Kutlamaları Resmî Törenle Başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü kutlamaları, bugün gerçekleştirilen resmî törenle başladı. Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Türk Devletine bağlılığı simgeleyen çelenkler Atatürk Anıtı’na bırakıldı. Silivri Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenginin anıta sunulmasının akabinde, tüm katılımcılar tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylendi. Resmi kutlama törenine Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 1’inci Ordu Komutanlığını temsilen Yarbay Mustafa Çokbüyük, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Dinç, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, muhtarlar, gaziler, oda ve dernek başkanları katıldı.

YÜRÜYÜŞ VE KONSER CUMA GÜNÜ YAPILACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim Cuma günü saat 10.00’da Silivri Kaymakamlığında Tebrikat Töreni yapılacak. Tebriklerin kabulü sonrasında saat 10.30’da festival alanında sahne programları düzenlenecek. Silivri Belediyesi tarafından organize edilecek Cumhuriyet Yürüyüşü ise Cuma akşamı 19.00’da 19 Mayıs Meydanından başlayacak ve Atatürk Anıtı’nda son bulacak. Kutlamalar, saat 20.00’de festival alanında gerçekleştirilecek Ahmet Şafak konseri ile sona erecek.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2021, 18:20