“4 yıldır bu kadar mutlu olmamıştım”

4 yıldır evinde erişte, makarna, tarhana gibi ürünler yaparak satış yapan Nagihan Aytaç “4 yıldır bu işi yapıyorum hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ürettiğim ürünlerin karşılığını almak kadar mutluluk verici bir şey yok. Arkanızda Volkan başkan gibi birinin destek olduğunu bilmek güzel bir şey. Para kazanıyorsunuz ancak az önce kazandığım 90 TL, piyangodan çıkmış 1 trilyondan daha değerli, çünkü ürettim ürünlerden kazandığım para benim var olabileceğimin kanıtı” dedi.