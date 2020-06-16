Ayrıca, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 11:55
5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 ilin Emniyet Müdürü değişti.
Ayrıca, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana İl Emniyet Müdürlüğüne, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 11:55
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