Afet Koordinasyon Merkezi Yapımı Hızla Devam Ediyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçmişte sel ve deprem gibi doğal afetlerden etkilenen Silivri’de belediye bünyesine yeni biz hizmet birimi oluşturmak için “Afet Koordinasyon Merkezi” kurulması talimatını verdi. Yeni Mahalle Saray Bosna Sokak üzerindeki alanda kısa bir süre önce başlayan çalışmalar hızla devam ederken, merkezin yapımı çelik konstrüksiyonla gerçekleştiriliyor.

Yaşanabilecek bir afet sonrasında 7/24 esasında hizmet verecek olan ve 250 metrekarelik bir alana inşa edilen merkez; Üst Yönetim Kriz Odası, Haber Merkezi, Teçhizat Odası, Yatakhane, Arşiv ve Gözlem Kriz Merkezi gibi birimleri içinde barındırıyor.

HIZLI VE ETKİN MÜCADELE AMAÇLANIYOR

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan ve ilçe bazında kritik noktaların kamera sistemiyle takip edileceği merkezde; İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Servis İstasyonuyla irtibat halinde olunarak afetler sonrasında etkin mücadele yürütülecek. Okul, fabrika ve ilçede bulunan sitelere ‘Afete Karşı Korunma ve İlk Müdahale’ gibi eğitimler verecek olan merkez, içerisinde hazır bulundurduğu bir timle ülke genelinde arama kurtarma faaliyetlerine de katılabilecek.

BAŞKAN YILMAZ: “MÜCADELE EDEBİLMEK İÇİN HAZIR OLMALIYIZ”

Afet Koordinasyon Merkezi yapımına hızla devam edildiğini söyleyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de ilk defa böyle bir merkezin kurulduğunu belirterek, “Afetlere hazırlık noktasında önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Elbette afetler yaşanmasın, afetlere maruz kalmayalım istiyoruz ama olası bir durumda neler yapacağız ve nasıl mücadele edebileceğimiz anlamında hazır olmamız gerekiyor.” diye konuştu. AFAD ve AKOM modelinin Silivri’ye uyarlanacağını ifade eden Başkan Yılmaz, merkezin tam teçhizatla donatılacağını söyleyerek eğitim, ekipman, lojistik ve teknik kapasitesinin önemine vurgu yaptı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINACAK

Bu arada merkez personeli Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerden oluşturulurken, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mis Sokak’ta bulunan Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de aynı bina içerisine taşınacak. Toplam 650 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni hizmet binasının 250 metrekarelik bölümünde Afet Koordinasyon Merkezi hizmet verecek. Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Ruhsat ve Denetim Amirliği, Gecekondu Denetim Amirliği, Birinci Grup ve İkinci Grup Amirlikleri de bu binada faaliyet gösterecek.