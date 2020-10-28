AK Parti İlçe Başkanı Bozoğlu’nun kandil mesajı

Kıymetli Dostlarım,

Dünya Müslümanları olarak, Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinci geceye bağlayan geceyi Mevlid Kandili olarak idrak ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Musfata (S.A.V.)’in dünyaya teşriflerinin gerçekleştiği gün olarak idrak ettiğimiz bu gecenin hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

Peygamber Efendimiz şüphesiz sadece İslamiyet için değil, tüm dünya dinleri için takdir gören mükemmel ve örnek bir hayat sürmüş; ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti; barış ve hoşgörüyü kendi yaşamında en somut şekilde insanlığa aktarmıştır. Her konuda örnek olan peygamberimizin örnek yaşamını ve onun bize emaneti olan Kur'an-ı Kerim ve sünnetini bol bol okumamız, anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz gerekir.

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. Peygamberimizin tebliğ ettiği hak din olan İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi.

O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. O, Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği son peygamber ve bütün insanlığın rehberidir. Ahlaki değerleri ve erdemleri kaybeden insanlık, onun gelişiyle tekrar hak, hukuk, merhamet, güzel ahlak gibi değerlerle buluşmuştur.

Özellikle Avrupa’da, vahşet, şiddet ve zalimliklerle dolu tarihlerine bakmadan, kişi hak ve hürriyetini, saygı, sevgi ve kardeşliği, sağlığı, huzuru ve barışı, hak, hukuk ve adaleti ve daha sayamayacağımız insanı ve vicdani güzellikleri bizlere tebliğ eden, bizlere rehberlerin en güzeli Kur’an-ı Kerim’i ve ahlakların en güzeli olan Sünnet-i Seniyye’sini bırakan sevgili Peygamberimize ve islama yönelik yapılan çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. Güneş balçıkla sıvanmayacağı gibi bu çirkin saldırılar da dünya Müslüman coğrafyasını birbirine kenetleyecek ve güçlü kılacaktır.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve âlem-i İslam’ın mevlid gecesini tebrik ediyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olması temennisi ile yapacağımız dua ve ibadetlerin kabul olmasını diliyorum.

Ak Parti Silivri İlçe Başkanı

Mutlu Bozoğlu