Akıncı: Esnafımıza hizmet için yeniden göreve talip olduk

Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası, 27 Mart Pazar günü Palmiye Düğün Salonunda Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek. Mevcut Oda Başkanı Recep Akıncı, yeniden aday olduğu seçim öncesi yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı. Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Akıncı, “Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, esnafımıza hizmet için yeniden göreve talip olduk” dedi.

“Bugün burada tüm başkanlarım, esnaf temsilcilerim birlik ve beraberliğimizi göstermek, her zaman olduğu gibi yanımızda olduklarını ve desteklerini belirtmek için toplanmış bulunuyoruz” diyen Akıcı, “Ayrıca benimle yeniden göreve talip olan yönetim ve denetim kurulu arkadaşlarımı tanıtacağız. Değerli başkanlarım ve arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadılar. Sağ olsunlar ne zaman ihtiyaç olsa yanımda oldular. Bizler Silivri’mizde hep birlikte uyum içinde nasıl hizmet ederizin derdindeyiz. Bugün de yanımda olarak varlıkları ile gücümüze güç kattılar. Aslında bugün burada çok şeyler söyleyebilirim. Verecek çok cevabımız olur. Ama bizim kendimizden şüphemiz olmadığı için çalışmalarımıza odaklanarak yeni dönemde esnafımıza en iyi hizmet vermenin derdindeyiz” şeklinde konuştu.

Akıncı’nın seçime gireceği yönetim listesi şu şekilde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Ercan Usa, Salih Güler, Gürkan Ölçer, İsmail Vardar, Dilaver Tunalı, Güray Daylan.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Mümün Er, Erdoğan Elma, Sami İbracık, Haşim Nail Tufan, Himmet Adıyaman, Yekta Güreş, Hikmet Meseoğlu.

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Erdal Karabıyık, Ercan Özcan, Doğan Kılıçarslan.

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Kadir Ulu, Erdoğan Kaptan, Erman Mutlu.