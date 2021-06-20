Akman Çiftliğinde kurban yoğunluğu mesaisi başladı

Silivri’de kaliteli ve güvenilir hizmetiyle tanınan Kurfallı mahallesinde hizmet veren Akman Çiftliği, Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı.

“40 YILDIR DEVAM EDİYORUZ”

Hayvancılık mesleğinin dededen kalma meslek olduğunu ve yaklaşık 40 yıldır bölgede hayvancılık yaptığını belirten Kurfallı’da bulunan Akman Çiftliği’nin sahibi Murat Akman, “Dedemizin, babamızın sürdürdüğü mesleği biz de devam etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 40 yıldır biz de devam ediyoruz. Daha önce babamız bir 40 yıl devam etti, şimdiden sonra da biz inşallah oğlumla birlikte bu işi devam ettireceğiz inşallah” dedi.

“KURBAN KONUSUNDA YAŞ ÇOK ÖNEMLİ”

Kurban alacak vatandaşlara seslenen Akman “Kurban alacak arkadaşlar hayvanın büyüklüğüne o kadar önem vermesin. Gözüne, dişine, boynuzunun eksik olmamasına ayağında bir yara olmamasına, sakat olmamasına dikkat etmeliler. Öncelikle yaş, bu kurban konusunda yaş çok önemli, büyükbaş hayvan 2 yaşını doldurmuş ve kapak atması gerekir. Küçükbaş hayvanlarımız annesi kadar gösterişli olması ve kurban yerine kadar kendi yürümesi gerekir” dedi.

“ORGANİK BESLİYORUZ”

“Çiftliğimizde kendi üretimimiz yaklaşık 30-35 tane yerli ineklerimiz var. Onlarla birlikte tabi bunlar yaşlarını tamamlamadığı için biz bunları Kırklareli'nden Edirne'den Tekirdağ'da köylerinden Yaylalarda otlamış hayvanları getiriyoruz ve yaklaşık 1 yıl boyunca yaşlarını tamamlayınca kadar çiftliğimizde besliyoruz.”

“FİYATLAR ÖNCEKİ YILLARLA AYNI”

“Fiyatlarımız büyükbaş hayvanlarımız 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar gidiyor. Küçükbaş hayvanlarımız da bin liradan 3 bin liraya kadar devam ediyor. Kiloya göre doluyor ayakta pazarlık usulü de satıyoruz. Kilogramı 30 lira ile 35 lira arası “

“HİJYENE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

“Kurban sabahı bayram namazına müteakiben randevulu sistemle kesimimize başlıyoruz. Bir gün önceden bütün kesimhanemiz ilaçlanıyor, bıçaklarımız hepsi tertemiz bir şekilde dezenfekte ediliyor. Kasaplarımız maske ve eldiven ile çalışıyorlar. Her dana da bir maskeler ve eldivenler değişiyor. Hijyene çok önem vermeye çalışıyoruz, mevcut hastalıktan korkuyoruz. İnşallah bu hastalığı bir dahaki bayrama atlatırız da bu maskelerden kurtuluruz.”

“AİLE GİBİ OLDUK”

“Yaklaşık, 20 yıldır Kartal'dan Pendik'ten Tuzla'dan Küçükçekmece'den İkitelli'den gelen müşterilerimiz var. Her yıl olduğu gibi yaklaşık 20 yıldır bizlere bırakmıyorlar, bizlerden çok memnunlar. Biz onlardan memnunuz, Allah razı olsun. Allah rızası için gelip burada temiz titiz olduğumuz için kurbanlarını burada kesmeyi tercih ediyorlar.”

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 21:18