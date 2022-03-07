Aksu’dan Kadınlar günü mesajı

Büyük Birlik Partisi Silivri İlçe Başkanı Ramiz Aksu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar günü mesajında şu ifadeleri kullandı;

‘Toplumsal hayatta önemli roller üstlenen kadınlarımızın hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerin mutluluklarının ve başarılarının ilk şartıdır. Son günlerde ülkemizde gündeme gelen kadına yönelik şiddetin önlenmesi yine kadınlarımızın çocuklarını sevgi, saygı ve hoşgörülü bir yaklaşımla yetiştirmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Kadınlarımız milletimizi geleceğe taşıyan evlatlarımızı yetiştirdikleri gibi, siyaset, ekonomi, iş hayatı ve pek çok alanda çok önemli görevler üstlenmektedirler. Her birimiz değişik noktalarda milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Allah, hepimize sağlıklı ömür versin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü canı gönülden kutluyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum’ dedi.