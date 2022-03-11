Aliş Eren ‘Kongrede adayım’

Silivri Şoförler ve otomobilciler odasının 27 Mart’ta yapılacak olan kongresinde aday olduğunu açıklayan Aliş Eren şunları söyledi;

30 yıldır servis işletmeciliği yapıyorum.27 Mart’ta yapılacak olan Silivri Şoförler ve otomobilciler odası kongresinde yönetimimle birlikte adayım. Daha önce Oda da başkan vekili ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum.

Daha önceki yönetim kurulu üyesi iken gördüğüm olumsuzlukları mevcut başkana iletmeme rağmen uyarılarım dikkate alınmadı. Orada durmanın bir anlamı olmayacağını düşündüğümden dolayı istifa ettim.

Camiamızı çok seviyorum. Hizmet yapmayı seviyorum. Üyelerimizin her zaman yanlarında olmak istiyorum.

Neden aday oldum? Odaya kayıtlı 1000 üyem varsa bunların 250/300’ü beni tanır. Onların talebi doğrultusunda aday oldum. Hizmet vereceğime inandığım için aday oldum. Her konuda ben şoför esnafımın yanında olacağım.

Odanın birçok eksiği var. Camiamızın arkasında bir tane avukat yok, şoförler odası yok, başkan yok, bir kaza sonrasında telefon açacak kimse yok. Kendi başına mücadelesini veriyor.

Üyelerime buradan sesleniyorum. Bu kardeşlerine güvensinler. Odanın şu anda hiçbir şey yapacak ekonomik gücü yok. Göreve gelirsem hazırladığımız projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Her zaman üyelerimizin yanlarında olacak avukat olacak. Çekici hizmeti olacak, sigorta acentalarıyla protokol hazırlayarak esnafımızın faydasına olacak çalışmaların içinde olacağız. Hastanelerle özel anlaşmalar yapacağız.

Yönetime gelirsek odamızı yine Silivri içerisinde uygun olan bir yere taşıyacağım. Şu anki oda yerini bizlere tahsis eden Belediye başkanımız Volkan Yılmaz’a gerçekten tüm üyelerim adına teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki odanın elektrik faturasını bile ödeyemediler. Su parasını, doğalgaz parasını ödeyemediler. Maliyeden haciz geldi. Volkan başkan sahip çıktı da bize sanayide bir yer gösterdi. Tüm masraflarını belediyemiz yaptı. Volkan başkan olmasaydı bizim odamız belki de kapanmıştı.

Odanın geliri var ama şu anda para da yok. Gelir var para yok. paralar nereye gidiyor. 300 bin lira gibi yıllık geliri var odanın. Bizim paramız da vardı.400 bin gibi bir para vardı kasamızda o da yok. Yıkılan odanın parası vardı 230 bin lira o da yok ortada.200 bin lira bir rakamda borç var.

Mevcut yönetimden rahatsızım. İcraat yok, benim üyem aradıktan sonra bana ne ben ne yapayım cevabıyla karşılaşıyor.

Burada bir sürü ticari araç bağlandı. Başkanı aradıklarında bana ne ben ne yapayım cevabıyla karşılaştılar. Bana ne demekle bu işler olmuyor. O koltukta oturacaksan hakkını da vereceksin. Oda başkanısın yardımcı olmak zorundasın.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 20:16