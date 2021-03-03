“Araç Filomuzu Yüzde 100 Artırdık”

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Mart ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Başkan Yılmaz, gündem öncesi yaptığı konuşmada önemli gün ve haftalara değinerek temennilerde bulundu. Ayrıca 31 Mart 2016 tarihinde PKK’lı teröristlerin hain saldırısı ile şehit edilen Silivrili Emre Sarıtaş ve tüm şehitlere rahmet diledi. Gündeme geçilmeden önce siyasi parti sözcüleri, grupları adına söz aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, 8 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

“AŞEVİ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE VAR!”

CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı’nın, Silivri Belediyesi öncülüğünde açılan aşevi ile ilgili aleyhte yaptığı konuşmaya cevap veren Başkan Yılmaz, “Süheyl bey konuşmasında; ‘Fakirlik, fukaralık, ekonomik şartlar o kadar ağırlaştı ki Silivri Belediye Başkanı da aşevi açmak zorunda kaldı.’ dedi. Esasında bu zorunluluk daha önceki yönetimin de zorunluluğuydu. Çünkü Türk-İslam kültüründe yardımlaşma ve dayanışma geleneği vardır. Bu gelenek, evet bizim zorunluluğumuzdur. İki yılda burada fakir, aç, düşkün, yetim, yolda kalan, evinde yemek yapamayan yaş almışlarımızın sayısı artmadı. Biz bunu böyle görüyoruz. Selçuklu döneminde kervansaraylar vardı. Yolda kalanlar yemek yerdi, konaklarlardı. Osmanlı döneminde bu amaçla imarethaneler vardı. Biz de bu kapsamda Eruslu ailesiyle Silivri’de yaşayan garibi, gurebayı, düşkünü, yolda kalanı, evinde yemek yapamayacak yaşlanmış büyüklerimizi düşünerek günde 500 kişilik yemek çıkaran bir aşevini hayata geçirdik. Silivri’de sosyal belediyeciliğe çok büyük katkı sunacağını da belirterek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“ARAÇ FİLOMUZU YÜZDE 100 ARTIRDIK”

Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin yapılabilmesi için 16 adet hizmet aracı (kamyon) alınmasına yönelik gündem maddesiyle ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, araçların borçlanma ya da kredi kullanılmadan peşin olarak alınacağının altını çizdi. Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 870 km2 bir alanda hizmet veriyor olması ve sosyal belediyecilik anlayışı ile bazı hizmetleri ihale etmekten çok, kendi kaynak ve imkânlarımızla daha ucuza, daha verimli ve etkin yapabilmek amacıyla 16 adet kamyon satın almayı düşünüyoruz. Bu araçlar 5-5,5 milyon liraya tekabül edecek. Kimse merak etmesin borçlanmayacağız, hiçbir kredi kullanmadan, faiz ödemeden belediyemizin kasasından peşin para ile alacağız. 5 yılda ödeyeceğimiz kira bedeline, bu araçları belediyemizin bünyesine katmış olacağız. Biz göreve geldiğimizde araç sayımız 91’di. Bunun bir kısmı ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Biz belediye kasasından tek kuruş çıkmadan 51 adet hibe araç aldık. Alacağımız 16 araçla birlikte 67 aracı hizmet filomuza kazandırmış olacağız. Böylelikle araç sayımızı yüzde 100 oranında artırmış olacağız.”

“HAYIRSERVERLERE TEŞKKÜR EDİYORUM”

Başkan Yılmaz, pandemi ile mücadeleye katkı sunan meclis üyelerine teşekkür ederek, “Pandemi sürecinde ihtiyacımız olan en önemli malzemeler maske ve dezenfektandı. Sadece pandeminin ilk döneminde 1-2 ton dezenfektan satın aldık. Onun dışında bu tarz ürünlere Silivri Belediyesi tek kuruş ödemedi. Bu kapsamda hayır hasenat sahipleri oldu. AK Parti Belediye Meclis Üyemiz Sayın Sefer Ölçer 1,500 kg dezenfektan desteğinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyemiz Sayın Gökalp Kalaycı’nın yüklü miktarda maske ve eldiven desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde Silivri’yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ile ilgili mücadele çalışmalarına da değinen Başkan Yılmaz, “Silivri’yi doğal afetlerde dirençli kılabilmek ve mücadele etmek adına Ocak ayı içerisinde Afet Koordinasyon Merkezimizin açılışını yapmıştık. 13 Şubat gecesi ile 17 Şubat arasında yoğun bir kar yağışına maruz kaldık. Silivri Kaymakamımızın, Silivri Belediye Başkanının, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü yetkilisinin, İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı yetkilisinin ve diğer kamu kurumlarının da içerisinde olduğu bir karla mücadele toplantısı yaptık. Görev bölümleri yapıldı. 475 personel ve 100 aracımızla 7/24 görevimizin başında olduk. Almış olduğumuz tedbirler ve koordineli olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde herhangi bir mağduriyet yaşamadık. Gerçekten yüzümüzün akı ile çıktığımız bir karla mücadele çalışması oldu. Silivri Afet Koordinasyon Merkezimizden sevk ve idare ettiğimiz karla mücadele çalışmalarımızda, başta mesai arkadaşlarımız olmak üzere Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

“2 BİN 500 AĞAÇ HEDEFLEDİK 4 BİN AĞAÇ DİKDİK”

Silivri Belediyesi tarafından 2020 Aralık ayının son günlerinde başlatılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Kurumumuz bünyesinde ‘Bir ağaç bin nefestir’ diyerek ağaç dikme seferberliği başlattık. Yaklaşık 2 ayda 2.500 adet ağaç dikmeyi hedeflemiştik. Orman Bölge Müdürlüğümüzün Lüleburgaz’daki fidanlığı ile görüştük. Oradaki sökülmesi zor olan ağaçları ekipman temin ederek söktük. 2.500 ağaç hedeflemişken, 35 mahallemizdeki parklarda olmak üzere ilçe genelinde toplam 4.000 adet ağaç diktik. Bu arada daha önceki yönetimler döneminde dikilen ağaç sayısının 4.000’i bulmadığını da öğrendik. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Abelya, Ihlamur, Akçaağaç, Akuba, Ardıç, Badem, Ceviz, Çınar, Ihlamur, Akasya ve Dut gibi birçok çeşit ağacın dikimini gerçekleştirdik. Ayrıca karbon salınımı yapan sanayi kuruluşlarının ağaç dikme zorunluluğu var. 2 yıllık bakım ve giderleri onlara ait olmak üzere Siemens ile Silivri’de 100 dönümlük bir koru oluşturmak için planlama yaptık. Yine Silivri’de faaliyet gösteren Seluz Kimya firmasının da ağaçlandırma ile ilgili bizlere talepleri oldu.” ifadelerini kullandı.

“SENDİKA KONUSUNDA BASKIMIZ OLMADI”

İşçi sendikalarının bazı belediyelerde aldığı grev kararını değerlendiren Başkan Yılmaz, “İstanbul’da görmeyi hiç arzulamadığımız görüntüler ortaya çıktı. Bunu çok geniş kapsamlı değerlendirmek gerekir. Bu gibi temizlik hizmetlerinin aksatılmaması, grev yapan arkadaşlarımızın her ne kadar hakları olsa da bu aksayan hizmetleri yerine getirmeye çalışan İBB yetkililerine ve orada yaşayan vatandaşlara grev kırıcı gözüyle bakmalarını da çok doğru bulmuyorum. Orada çöplerin birikmesi bizim çocuklarımızın hastalanmasına sebep olabilir, çöp sızıntı suyu kolera gibi hastalıklara sebep olabilir.” dedi.

Silivri Belediyesinin yaptığı Toplu İş Sözleşmesi hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “EZGİ A.Ş bünyesinde olup belediyemizin farklı birimlerinde çalışan 774 işçi için, belediyemizin üyesi bulunduğu Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası (MİS) ile Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş müzakereleri anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında 1 yıl süreli ‘Toplu İş Sözleşmesi’ imzalanmıştır. Belediyemizin mali imkânları ve hizmetlerin yerine getirilmesi gerekliliği de dikkate alınarak imzalanan toplu sözleşmemiz ile birlikte; 103,04 TL/Gün – 3.091.20 TL/Ay olan en düşük ücret, %27,38 artışla 131,25 TL/Gün – 3.937.50 TL/Ay’a yükseltilmiştir. Yani %27,38 bir artış gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Değişik oranlarda yapılan ücret ve sosyal yardımlardaki zamlar ile ortalama giydirilmiş ücret; 4,275,17 TL/Ay iken, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 4.849,28 TL/Ay oluyor. 1 Temmuz 2021’den geçerli olmak üzere de 5.114.96 TL’ye yükseltilmiş olacak. 2020 yılı asgari ücret günlük brüt yevmiyesi 98,10 TL iken, çalışanlarımıza verilen en düşük günlük brüt yevmiye 103,04 TL idi. 103,04 TL (brüt) günlük yevmiye alan çalışanımızın eline geçen 2.506.52 TL, yemek ücreti dâhil alanlar ise 2.753.28 TL. 2021 yılı asgari ücret günlük brüt yevmiye 119,25 TL olarak açıklanırken, çalışanlarımıza taban olarak 125,00TL günlük brüt yevmiye belirleyip üzerine %5 zam ekleyerek verdiğimiz en düşük günlük yevmiye 131,25 TL olmuştur. 125,00 TL (brüt) günlük yevmiye alan çalışanımızın eline geçen 2.977,82 TL, yemek ücreti dâhil alanlar ise 3.243.17 TL. 131,25 TL (brüt) günlük yevmiye alan çalışanımız eline geçen 3.111.86 TL, yemek ücreti dâhil alanlar ise 3.377.22 TL.

TEMMUZ AYINDA 2.ZAM YAPILACAK

Bu arada belediyemiz bünyesinde günlük brüt yevmiyesi 131,25 TL altında çalışan 532 çalışanımızın bulunmakta olduğunu ifade edeyim. Günlük yevmiyesi 131,25 TL üzerinde olan çalışanlarımıza % 6 ile %7 oranında artış yapılmıştır. Bu düzenleme ile aynı işi yapan çalışanlarımızın arasında önceki dönemde esasında adil olmayan, kabul edilemeyecek bir makastı, o makası da o farklılıkları yüksek oranda kapattığımızı düşünüyoruz bu düzenlemede. Bu artışlar bölgemizdeki belediyelerde sadece 1 yılı kapsar iken Belediyemizde sadece I. Altı ay için yapılmış olup II. Altı ay için de ayrıca tüm şirket personelimize % 6 oranında artış yapılacaktır. Belediyemiz uhdesinde olan şirkette istihdam edilen 774 çalışanımızın 2020 yılı maliyeti belediyemize 50.898.672.95 TL iken, yetkili sendika ile yaptığımız yeni Toplu İş Sözleşmemizde gerçekleştirdiğimiz artış ile birlikte maliyet yıllık 8.895.500,89 TL artarak 2021 yılı maliyeti 59.794.173.83 TL olmuş ve toplamda %17,48 oranında belediyemizin işçi maliyetlerinde bir artış söz konusu olmuştur.”

Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi olarak işçilere sendika değişimi konusunda hiçbir baskı yapmadıklarını da dile getirerek, “Bizim hiç kimseye baskımız da yönlendirmemiz de yok. Mevcut sendika yetkilileri işçilerimize sağladığımız imkânlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, geçmiş yıllara ait biriken tazminat ve ikramiyelerin ödenmesinden dolayı bizlere teşekkür ettiler.” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 21:48