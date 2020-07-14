A.Refik Bek’ten 15 Temmuz mesajı

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı A. Refik Bek, yazılı olarak paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:15 temmuz 2016 tarihinde, devlet kurumları içinde aldıkları tavizler neticesinde yapılanma fırsatı bulan ve özellikle TSK ve polis teşkilatı içinde kumpas ve sözde davalar neticesinde komuta ve idare makamlarına kadar sinsice sızan FETO terör örgütü, Devletimize, milletimize ve demokrasimize karşı hain bir darbe teşebbüsünde bulunmuş ve bu kalkışma, milletimizin topyekûn birlikteliği, dayanışması kararlılığı ve cesaretiyle bertaraf edilmiştir.

Bu kalkışma ya cesaret eden hain FETO terör örgütünün birçok kuruma sızmış kadroları büyük bir titizlikle açığa çıkartılıp, gerekli yargılama ve bertaraf edilme işlemleri yapılmış olmasına rağmen siyaset yapılanması ve unsurları halen açığa çıkarılmamıştır.

Bu hain örgütün siyasal yapılanmasının ivedilikle üzerine gidilmesi ve bir an önce deşifre edilmesi gerekmektedir.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 23:14

İYİ parti meclis grubu ve partimiz bu konuda önergeler ve açıklamalarla elinden geldiğince bu problemi halkımıza anlatmaya devam edecektir. FETO terör örgütünün siyasi kanadı ve bağlantılarının deşifre edilip hak ettikleri yargılanmalar ile bertaraf edilmesi demokrasimiz ve devletimizin bekası için elzemdir. İYİ parti olarak devletimize, Milletimize, Cumhuriyetimize ve demokrasimize kasteden FETO terör örgütü, pkk ve diğer bölücü örgütlere karşı asla geçit vermeyeceğimizi ve bu örgütlerin çökertilmesinin Türk milletine karşı asli sorumluluklarımızdan birisi oldugunu, bu konuda üstümüze düşen görevin bilincinde olduğumuzu ve bu sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz.15 Temmuz 2016 tarihindeki hain kalkışma, Türk milletinin esareti ve demokrasimizin hançerlenmesine yönelik bir eylemdir. 15 temmuz 2016’daki hain kalkışmaya karşı vücutlarını siper eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Gazilerimize sağlık ve şifalar diliyoruz.Ahmet Refik BEKİYİ Parti Silivri İlçe Başkanı