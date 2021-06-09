Arkaz "Silivri’nin en büyük hazinesi vatandaşıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP ) İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz , TBMM 'de düzenlediği basın toplantısında belediye başkanı Volkan Yılmaz 'ın çalışmalarını övdü.

Arkaz, basın toplantısında şunları söyledi:

Çok değerli Basın Mensupları; çok değerli dava arkadaşlarım, Büyük Türk Milleti;Bugün sizlere seçim bölgem İstanbul ve güzel ilçemiz Silivri’den bahsetmek istiyorum.İstanbul deyince hepimiz heyecanlanıyoruz. İstanbul dünyanın gözbebeği bir şehir. Binlerce yıldır kent kültürü olan bir şehrimizdir.Napolyon’a soruyorlar “Neden İstanbul’da çok gözün var?” Napolyon da diyor ki; “Dünya, tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olurdu. İstanbul’a sahip olan Dünya’ya sahip olur.”Bugün, Dünya’nın en büyük Türk-İslam kenti olan kadim İstanbul, insanlık medeniyeti kadar eski bir tarihin mirasıdır. Asya ile Avrupa’nın köprüsüdür.Hazreti Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan İstanbul; Fatih Sultan Mehmet’in, Türk Milleti’ne emanetidir.Bir tarafında Karadeniz, bir tarafı Marmara olan; boğazıyla, adalarıyla, Haliç’iyle eşsiz bir coğrafyaya sahip olan İstanbul, Dünya’nın gözbebeğidir.Silivri İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı. İnsanıyla, kültürüyle ve tarihiyle güzel İstanbul’umuzun en güzel ilçelerinden biridir.Silivri’nin tarihi de en az İstanbul kadar eskidir. Antik Çağlardan beri doğal limanı ve bereketli toprakları sebebiyle önemli bir yerleşim yeri olmuştur.Silivri Kalesi’nden Mimar Sinan Köprüsü’ne; Piri Mehmet Paşa Külliyesi’nden camilere kadar, onlarca eseriyle Silivri yaşayan bir tarihtir.İstanbul’da deniz ve sahil denince akla Silivri gelir. İstanbulluların nefes aldığı, sıkıntıdan kurtulup rahatladığı Silivri; İstanbul’un akciğeridir.İstanbullular Silivri’yi o kadar çok sever ki; kışın nüfusu 200.000 olan kent, yazın hafta içi 600.000; hafta sonu ise 1 milyon kişiyi ağırlamaktadır.Silivri Köftesini ve Silivri Yoğurdunu bugün tüm Türkiye bilir.Bereketli ayçiçeklerinin güneş gibi güzel sarı renkleri, ağaçların yeşilliği ve denizin mavisi, Silivri’de birleşir.Silivri’nin en büyük hazinesi ise vatandaşıdır. Silivri halkı, 2019 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı Sayın Volkan Yılmaz’ı belediye başkanı olarak seçerek kendisine layık olanı yapmıştır.Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışı, Sayın Volkan Yılmaz’ın göreve başladığı ilk günden itibaren Silivri’de de vücut bulmuştur.Daha önce de belirttiğim gibi Silivri Belediyesi tarihinde ilk defa; bu dönemde bütçe fazlası vermiştir.Sayın Volkan Yılmaz; şehri emin bir belediye başkanıdır.Siyaset yapmayan; iş yapan, iş üreten;Ötekileştirmeyi sevmeyen; İnsanlara göz hizasından bakan;Dolayısıyla, tüm vatandaşları kucaklayan;Silivri’nin derdiyle dertlenen; Mutluluğu ile mutlu olan;Vizyon sahibi, azimli, çalışkan ve başarılı bir belediye başkanıdır.Silivri’deki belediyeciliğimiz, bütün İstanbul’a örnek olmaktadır.Otopark projeleri ile şehir içi yaşam düzenlenmiş;Kentsel dönüşüm hamlesi başlatılmış;Cadde ve sokaklarda yüz bin tona yakın asfalt yenilenmiş Sosyal Market ile dayanışma ruhu güçlenmiş 40 bine yakın yardım paketi, 393 ton gıda malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış;32 bin kişiye sosyal destek verilmiş;Köy pazarı ile üretici ve tüketici buluşturulmuştur.Milli tarım için, yerel tohum bankası kurulmuş; “Atalık Tohumlardan Doğal Pazara” projesiyle Altın Karınca ödülüne layık görülmüştür.Aziz Atatürk’ün dediği gibi; “Milli ekonominin temeli tarımdır.” Biz de bir ekleme yapalım; “İstanbul’da tarım Silivri’dir.”

Değerli Basın Mensupları;

Bu vesileyle, üretken ve sosyal belediyecilik anlayışı ile tüm ülkeye örnek olan, Başkan Sayın Volkan Yılmaz’a ve ekibine; en önemlisi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde sergiledikleri dik duruşlarıyla, hizmeti sonuna kadar hak eden Silivri halkına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.Siz değerli basın mensuplarına çalışmalarınızda başarılar diliyor, Büyük Türk Milleti’ni saygıyla selamlıyorum.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021, 22:47