Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Türkçesi Konuşuldu

Silivri Belediyesi, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından Hacı Bektaşı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı olarak ilan edilmesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen “Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Türkçesi” temalı söyleşi; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy ve Sanatçı Ahmet Şafak’ın sohbeti ve devlet tiyatrosu sanatçılarından Osman Nuri Ercan’ın performansları ile Silivri Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen söyleşide asırlar boyunca hoşgörünün, güzel ahlakın, iyiliğin, birlik ve beraberliğin adı olan Hacı Bektaş, Yunus Emre, Ahi Evran konuşuldu ve onların evrensel fikirleri farklı bir bakış açısı ile anlatıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen söyleşiyi izlemeye gelen misafirlere kapıda HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü de yapıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “BEKTAŞ’I, YUNUS’U VE AHİ EVRAN’I ANLAMALIYIZ”

Söyleşi öncesinde bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “2021 yılı tarihimizin ve kültürümüzün çok önemli mümtaz şahsiyetlerinin yıl dönümlerini içerisinde barındıran bir yıl. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milli marşımızın kabulünün 100. yıl dönümü de yine bu yıla rastlıyor. Ben bu vesile ile İstiklal Savaşı’mızın ve Türk milletinin ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz ile savaşı kazanan Kuvayı Milliye ruhunu şükranla, minnetle yad etmek istiyorum. Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümü, Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 750. yıl dönümü ve yine Yunus Emre’nin 700. yıl dönümü de 2021 yılına denk geliyor. Bilindiği üzere 1991 yılı UNESCO tarafından ‘Yunus Emre ve Sevgi Yılı’ olarak ilan edilmişti ve Yunus Emre’nin insan sevgisi tüm dünyada slogan haline gelmişti. Şimdi de 2021 yılı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamı ve UNESCO tarafından Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda da birçok il ve ilçede bu üç manevi şahsiyet ile ilgili toplantılar, söyleşiler yapıldı. Biz de Silivri Belediye Başkanlığı olarak bu çerçevede ilçemizde Bektaş’ı, Yunus’u, Ahi Evran’ı konuşmak üzere, onların fikirlerini, onların evrensel hale dönüşen düşüncelerini bir kez daha hatırlatmak ve bu milletin dikkatini çekmek adına bugün bir aradayız. Anadolu coğrafyasını bize yurt eden önemli şahsiyetler olan Hacı Bektaş gibi düşünmek, Yunus gibi söylemek, Ahi Evran gibi çalışıp yaşamak için farklı bir bakış açısı ile ‘Aşkın, Emeğin ve Muhabbetin Türkçesi’ni konuşacağımız çok kıymetli konuşmacılarımız var. Bunlardan ilki kıymetli dostum, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, yine hepimizin yakından tanıdığı kültür ve sanat insanı, kadim dostum Ahmet Şafak Beyefendi ve devlet tiyatrosu sanatçılarından tiyatrocu Osman Nuri Ercan. Ben sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor, sizlerin sohbetinden feyz alma fırsatını bize tanıdığınız için şahsım, kurumum ve Silivri’de yaşayan hemşehrilerim adına hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından konuşmacılara Başkan Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Hacı Bektaş Veli Vakfı Silivri temsilcisi ve CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı tarafından; Dünden Bugüne Silivri kitabı, lavanta sepeti, Silivri’de üretilen doğal ürünler hediye edildi ve çiçek takdiminde bulunuldu. Etkinlik, yapılan fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.