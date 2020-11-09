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Atatürk dualarla anılacak

Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (SİAD),Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82.yılında tekrar büyük bir saygıyla anmak için 10 Kasım'da Saniye-İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camii’nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidi Şerif programı düzenliyor.

Atatürk dualarla anılacak

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, düzenlenecek programla ilgili yazılı olarak yaptığı açıklama ve davette “Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82.yılında tekrar büyük bir saygıyla anmak için;10 Kasım 2020 Salı günü öğlen namazının arkasından Saniye – İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camii’nde Kuran tilaveti gerçekleşecektir. Büyük Türk tarihine binlerce yıl hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi, Atatürk’ün ölüm yılında dualar ile anmak; onlara olan borcumuzu bir nebze azaltır umuduyla sizleri bu göreve davet etmekten mutluluk duyuyorum. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 12:59
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