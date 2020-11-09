Atatürk dualarla anılacak

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 12:59

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, düzenlenecek programla ilgili yazılı olarak yaptığı açıklama ve davette “Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82.yılında tekrar büyük bir saygıyla anmak için;10 Kasım 2020 Salı günü öğlen namazının arkasından Saniye – İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camii’nde Kuran tilaveti gerçekleşecektir. Büyük Türk tarihine binlerce yıl hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi, Atatürk’ün ölüm yılında dualar ile anmak; onlara olan borcumuzu bir nebze azaltır umuduyla sizleri bu göreve davet etmekten mutluluk duyuyorum. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.