Atatürk, dualarla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında, Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından Saniye – İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camii’nde Kuran tilaveti ile anıldı.

SİAD Başkanı Hakan Kocabaş, program sonrası yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82.yılında bugün Derneğimiz organizasyonunda SİAD Üyelerinin de katılımıyla öğlen namazı sonrası Saniye – İlyas Kancıoğlu Sanayiciler Camii’nde Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Büyük Türk tarihine binlerce yıl hizmet etmiş tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi, Atatürk’ün ölüm yılında bir kez daha rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 19:50