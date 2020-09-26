Aydan Siyavuş Basketbol Sahaları Törenle Açıldı

Eskiyen ve atıl durumda olduğu için sporcular tarafından kullanılamayan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile baştan aşağı yenilenen Yeni Mahalle Basketbol Sahalarının açılışı gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan açılış törenine Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, STK temsilcileri, muhtarlar, amatör spor kulübü yöneticileri ve çok sayıda sporcu katıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralları altında gerçekleştirilen törende, açılışa özel oynanan basketbol maçlarının başlama atışını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptı.

Sahalara Silivrili basketbolcu ve milli antrenör merhum Aydan Siyavuş’un adının verilmesi dikkat çekti.

“MİLLİ SPORCULARIN YETİŞECEĞİ YÜZME HAVUZU KAZANDIRIYORUZ”

Yeni Mahalle Aydan Siyavuş Açık Basketbol Sahalarının açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, spora yönelik yatırımlara değinerek, “Şehirlerin yaşaması, sosyalleşmesi, sporun, kültürün ve sanatın o şehirlerde var olması ile mümkündür.” dedi. Yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yılsonuna kadar tamamlanacağını açıklayan Başkan Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği muasır medeniyetlerin üzerine çıkaracak nesiller olarak yetiştirmek istiyorsak, onları kültürle, sanatla ve sporla bezeyip, her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutup, Türk toplumuna faydalı birer birey olmaları için çalışmalıyız. Bu şehirdeki annelere ve çocuklara verdiğimiz sözler var. Silivri, kültür merkezleri, sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri ile her ilçeden öne çıkan ilçe olacak dedik. Silivri’yi yüzme havuzu olmayan ilçe konumundan kurtaracağız dedik ve yüzme havuzumuzun imalatında yarıya geldik. Milli sporcularımızın yetişeceği bir yüzeme havuzunu Silivri’ye kazandırıyoruz. Göreve geldiğimizde ilk gün Selimpaşa Mehmet Karasu Spor Tesisleri diye bilinen, elektriği, suyu akmayan, çimleri kurutulmaya terk edilmiş futbol sahamız vardı. İlk işimiz oranın elektriğini suyunu açtırıp, soyunma odalarını yenileyip, oraya bir personelle bir bahçıvanı istihdam edip, göze bebeğimiz Silivrispor’un maçlara hazırlanacağı bir stat haline getirdik. Yine Mimarsinan Mahallemizde bayanlarımıza özel onların spor yapabileceği kapalı bir spor salonu açtık. Çok kısa bir zaman sonra Değirmenköy mahallemizde amatör maçların oynanacağı özellikte bir stadyumun yapımına da başlayacağız. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan Müjdat Gürsu Spor Tesislerinin Silivri Belediyesine tahsisini istedim. Oradaki sahanın 8-10 bin kişilik bir şehir stadyumuna ve tenisten basketbola, halı sahalarına kadar yenilenmesi gerektiğini söyledim. Sayın başkan bu tahsise gerek olmadığını, İBB olarak bu istediklerimizi kendilerinin yapacağını söylediler. Yapımı devam eden çalışmalar için de İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim.”

TÜRK BÜYÜKLERİNİN İSMİ VERİLDİ

Silivri’de tamamlanan ve yapımı devam eden spor alanları ve parklara ilişkin bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Çocukken sokaktaki futbol sahalarında büyümüş bir kardeşiniz bir ağabeyiniz olarak, hemen mahallenizin içinde erişilebilir sokak basketbolu, sokak futbolu diye tabir ettiğimiz sahalara, parklara çok ihtiyacımız var. Yaklaşık 6 ay önce bununla ilgili planlama yapıp çalışmalara başladık.” dedi. Bazı parklara Türk büyüklerinin ismi verildiği dikkat çekerken, Başkan Yılmaz şöyle açıkladı: “Cumhuriyet Mahallesinde Bozok çocuk parkı ve spor sahası, Alibey Mahallesinde Göktürk çocuk parkı ve spor sahası, yine Cumhuriyet Mahallesinde Gökhun spor alanı ve oyun parkı, Semizkumlar Mahallesinde yeni bir çocuk parkı yaptık Tomris Han ismini verdik. Küçükkılıçlı’da, Türklüğün ve Müslümanlığın balkanlardaki coğrafyada, bizim Silivri’de yaşayan nüfusun ağırlıklı olarak göç ettiği coğrafyada yayılması için çok büyük emek vermiş, büyük bir zat olan Sarı Saltuk’un ismini verdik. Mimarsinan Mahallesinde Kadir Kaya Parkı ile Cumhuriyet Mahallemizde Gündoğdu Çocuk Parkımızın yapımına devam ediyoruz. Yeni Mahalle Şair Ahmet Erhan parkının basket sahasını sıfırdan yeniledik. Bugüne kadar 9 adet oyun parkı yaptık, 7 adet çok amaçlı spor sahasını bitirdik. Çanta ve Mimarsinan mahallelerimizde 2 adet park ve spor sahasının yapımını programımıza aldık. 20 parkta hiç olmayan aydınlatma sistemini yaptık bitirdik. 14 parkın oyun guruplarını tamamen yeniledik. 10 parka ilave oyun gurupları ekledik. Açık alanlarda bulunan 49 adet spor aletlerini yeniledik ve 45 parkımızdaki 70.000 metrekare alanda otomatik sulama sistemi kurarak yeşillendirme çalışması yaptık.” ifadelerini kullandı.

“SPOR, SANAT VE KÜLTÜR DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri’de yaşayan çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması için spor alanlarının önemli olduğuna dikkat çeken Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çok eskidiği için kullanılamayan, birçok kişinin anıları olan ve ‘Endüstri Pota’ diye nitelendirdikleri basket sahasının önündeyiz. 80’li yıllardan sonra TRT 1’de Beyaz Gölge diye bir dizi vardı. Bu dizi ile Türkiye’de basketbol sevilmeye başlanmıştı. Köylerde mahallerde duvarlara çakılıp basket oynanıyordu. Bizim Beyaz Gölgemiz, Koç Aydan Siyavuş ile başladı. Türkiye Basketbol 1. Liginde 8 defa şampiyonluk yaşamış, Balkanlarda ve Akdeniz oyunlarında şampiyonluk yaşamış, Silivri’mizde doğmuş önemli bir isim. Ben Aydan Siyavuş’un şahsında Türk sporuna emeği geçmiş tüm koçlara sporculara teşekkür etmek istiyorum. Bizim ihtiyacımız olan devletimizin, yerel yöneticilerimizin spora yatırım yapması. Biz diyoruz ki; çocuklarımız sokağa çıktığında gelsinler, kötü alışkanlıklara gitmesinler spor alanlarında spor yapsınlar. Biz spor demeye, kültür demeye, sanat demeye, Silivri’de yaşayanların Silivri’yi yaşaması gerektiğine inanarak bu yatırımlara hızla devam edeceğiz. Bu tesisle beraber 5 spor tesisimizin de açılışını burada yapmış olalım. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

AÇILIŞA ÖZEL BASKETBOL MAÇI

Yeni Mahalle Aydan Siyavuş Açık Basketbol Sahasının açılış töreni, Büyükkılıçlı Spor Kulübü Kız Basketbol Takımı ve Silivri Çağrıbey Spor Kulübü Basketbol takımlarının oynadığı temsili basket maçı ile sona erdi. Maçların başlama atışını Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptı.

NELER YAPILDI?

Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Yeni Mahalle Aydan Siyavuş Açık Basketbol Sahasında beton ve asfalt dökülerek zemin yenileme, spor alanı tel örgülerinin yenilenmesi, zemin boyasının yapılması, iki adet basket sahasına birine 6, diğerine 2 adet yeni pota yapımı, tribün alanı ve yeni aydınlatma sistemi kurulumu gerçekleştirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi de yapılarak sporcuların kullanımına hazır hale getirildi.