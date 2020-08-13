Bakan Karaismailoğlu: Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolunda %62.5'lik fiziki gerçekleşme sağlandı

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de kapsayan 101 Km’lik Malkara – Çanakkale kesiminde yüzde 62.5’lik fiziki gerçekleşme sağlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanması ile toplam yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lirayı, akaryakıt tasarruf tutarının da 102 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımız projemiz ile zaman ve akaryakıttan yıllık toplam 567 Milyon lira tasarruf sağlayacak” dedi.