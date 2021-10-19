Bakan Karaismailoğlu’ndan Başkan Yılmaz'a Köy Pazarı Tebriği

İstanbul Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Tarihi Mimar Sinan Köprüsü ve Kısa Köprü’nün açılışı için Silivri’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem, Hayati Arkaz ve Tülay Kaynarca, açılış töreni sonrası Silivri Köy Pazarını ziyaret etti.

Yerel üreticilerin tezgâhlarını gezen Bakan Karaismailoğlu, pazar esnafına hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet etti. Yerel üreticiler, Bakan Karaismailoğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendi ürettikleri doğal ürünlerden hediye takdiminde bulundu. Köy Pazarı Projesi hakkında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’dan bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, yerel üreticinin desteklenmesinden dolayı Başkanı Yılmaz'ı tebrik etti.

Ziyaret günün anına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.