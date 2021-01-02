Bakan Koca: 'Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor'

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 202 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 295'e yükseldi. Bugün toplam 149 bin 218 test yapılırken, 11 bin 180 yeni vaka sayısı, bin 713 kişi de yeni hasta sayısı oldu.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 232 bin 35 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 672 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 764 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz. Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.