Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Çok zor dönemleri vatandaşlarımızın dikkati ve sağlık çalışanlarımızın üstün gayretiyle başarıyla geride bıraktık. Salgının insan sağlığı etkisi yanında çok daha zorlayıcı bir yönü daha var: Hayatımızı planlamamıza engel oluyor.

Hayatın her alanında öngörülebilir bir plan yapmamıza imkan tanımayan bir mücadele dönemindeyiz. Sizlere öngörülebilir bir gelecek sunmak için aşı programını titizlikle ele alıyoruz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak.

An itibariyle 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşıları tamamlandı.

Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.

Yarından itibaren 70 yaş üzeri cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

Hafta sonundan itibaren başta kabine üyeleri olmak üzere devlet üst kademe yöneticilerimizi aşılanmaya davet ediyorum.

Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı getirdi. Yaklaşık 100 milyon doz için anlaşmalarını yaptı.

Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar' dönemidir.

Bugün Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte ikinci doz aşılarımızı olduk.

3 bin 758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 adet de kökeni belli olmayan varyant tespit edildi.

Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.

Dün ve bu sabah gelen aşılarımız oldu. Ama biz bunu söylemedik. Şu an ilk kez söylüyorum. Vatandaşımız müsterih olsun.

Mart ayından itibaren il bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek gerekebilir.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 20:44