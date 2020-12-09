Bakan Koca: 'Pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı'

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:
Bugün itibariyle test sayımız 20 milyonu aştı. Pozitif vaka sayımız 1 buçuk milyonu aştı.
Nisan ayına göre vaka sayılarında 5 kattan fazla, vefat oranında yüzde 50'den fazla artış var.
Sınırlı sayıda ilimizde yüksek risk hala devam etmektedir.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.
(50 milyon doz sipariş edilen aşı) "Aşılar başta aile sağlığı merkezleri olmak üzerinde, sağlık kuruluşlarında yapılacaktır
Salgınla mücadelede hepimizin aynı tarafta olduğumuzu unutmamalıyız
(Yerli Aşı) Çalışmalar olumlu sonuç verirse Nisan ayında Faz-3 ve yaygın çalışma aşamasına geçmeyi umuyoruz
Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Önümüzdeki günlerde bu tedbirlere aşıyı da ekleyebilme umudu içerisindeyiz