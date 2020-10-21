Bakan Koca’nın” Dolmuş doluysa binmeyin”notuna vatandaş”İşe uçarak mı gidelim”

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 445'e yükseldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, "Doluysa, Binmeyin! İstanbul'da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gönderisinin altına çok sayıda yorum yapıldı. Yorum yapanların büyük bir çoğunluğu Bakan Koca'ya "İşe nasıl gideceğiz?" sorusunu yöneltti.

Öte yandan vakaların artış sebebiyle Üniversiteler açılacak mı sorusuna Bakan Koca:

Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak."dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 08:09