Bakan Soylu’dan Silivri’ye Yeni Müjdeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri’de mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. Silivri Belediyesi Oğuz Aral Sergi Salonunda düzenlenen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülseven, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Silivri’nin 35 mahalle muhtarı katıldı.

Toplantı, Bakan Soylu’nun açılış konuşması ile başladı ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’ın ilçe brifingi ile devam etti. Eğitim, sağlık, nüfus ve asayiş konuları üzerine detaylı bir sunum eşliğinde konuşma yapan Toğan, yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Soylu’yu bilgilendirdi. Kaymakam Toğan’dan sonra, Silivri Belediyesi tarafından hazırlanan video sunum gösterildi. İçişleri Bakanlığı ve belediye işbirliğinde Silivri’de hayata geçirilen projeler tanıtılırken, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz desteklerinden dolayı Bakan Soylu’ya teşekkür etti.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çalışmalarını takip ettiğini ve çok başarılı bulduğunu belirten Bakan Soylu, Silivri’nin kendisinde ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

MUHTARLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Toplantı, muhtarların söz almasıyla devam ederken, Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren hizmetlerden dolayı Bakan Soylu’ya teşekkürlerini sundu. Birçok mahalle muhtarı da toplantıda konuşma yaparak mahallelerinin sorunlarını aktardı. Bakan Soylu talepleri not alırken, kimi zaman anlık çözümler üreterek bakanlıklar bünyesindeki kurumların genel müdürlerini telefonla aradı. Ayrıca bakanlarla da görüşme yapan Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde çözülecek işlerin kendi sorumluluklarında olduğunu aktarırken, diğer bakanlıklardaki konuların da takipçisi olacaklarını belirtti.Muhtarlar ile toplantıları çok önemsediğini vurgulayan Bakan Soylu, çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerinin altını çizdi.

TOPLANTIDA GÜNDEME GELEN KONU BAŞLIKLARI

Bakan Soylu, sağlık, güvenlik, eğitim ve altyapı gibi alanlarda acil çözülmesi gereken konular üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya talimat verirken, talep edilen tüm konuların yerine getirilmesi için hassasiyet göstereceklerini söyledi.Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, özellikle cezaevi isminin değiştirilmesiyle ilgili süreci dile getirirken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile telefonla görüşen Bakan Soylu, sürecin yakın bir zamanda netlik kazanacağı bilgisini paylaştı.

Toplantıda gündeme gelen konu başlıkları şöyle: Silivri Cezaevinin isminin değiştirilmesi, Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesine 112 Acil Servis İstasyonu açılması, Gazitepe Mahallesine Gezici Sağlık Hizmeti sağlanması, 9 kilometrelik Kadıköy-Akören yol güzergahının asfaltlanması, Semizkumlar Mahallesi yan yol güzergahının asfaltlaması, Okullarda bulunan kapalı spor salonlarının vatandaşların kullanıma açılması, Gümüşyaka Mahallesinde bulunan jandarma karakolunda personel ve araç sayısının artırılması, Çanta Mahallesi D-100 Karayolu yaya üst geçidinin yapılması, Sahil Güvenlik Komutanlığı ilçe amirliği kurulması, 12 yeni bekçi görevlendirilmesi, Köylerde başlanıp yarım kalan atık su hattı imalatlarının tamamlanması, Köylerde atık su paket arıtma tesislerinin yapılması.Başkan Yılmaz, E-5 Karayolu üzeri İstanbul istikameti Silivri Bölge Trafik İstasyonunda yapılan uygulama noktasından kaynaklı trafik sıkışıklığı konusunu Bakan Soylu’ya iletirken, 29 Kasım pazartesi gününden itibaren Kınalı bölgesine çekilmesi kararlaştırıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “EĞİTİMDEN SAĞLIĞA, SPORDAN SANATA BİRÇOK HİZMETİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Toplantıdaki konuşmasında hizmet vurgusu yapan Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “7 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış ve üzerinde bir tek hoşgörü ikliminin yaşandığı Silivri ilçemizde, kasabamızda zatıalinizi misafir etmekten duyduğum bahtiyarlığı paylaşıyor, Silivri’mize bir kez daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. Sizler yurdun dört bir yanında muhtarlarımızla bir araya gelerek şehirlerin, kentlerin dertlerini dinliyor, gecenizi gündüzünüze katarak çalışıyorsunuz. 2019 seçimlerinden önce seçim kampanyamıza destek vermek için ilçemize geldiğinizde düzenlediğimiz mitingde; ruhunda makam, mevki, koltuk olmayan, vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan olan Cumhur İttifakının adayı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin omuzlarına yüklenen yükün ne kadar ağır olduğunu bilmekle birlikte, bu yükü taşıyacak güçte, kararlılıkta ve azimde olduğumu ifade etmiş ve Cumhur İttifakını özümsemiş bir kardeşiniz olarak bu seçimi kazanacağımızı söylemiştim. Zatıalinizin seçim sürecinde destekleri de çok büyük oldu. Seçimden sonraki ziyaretinizde muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından bizim dertlerimizin, taleplerimizin hepsini bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu nedenle ben Silivri’de yaşayan bütün hemşehrilerim ve bütün muhtarlarım adına size teşekkür etmek, şükranlarımı sunmak istiyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Cenab-ı Allah’ın da izni ile biz; merkezi idarenin ya da yerel idarenin görevi demeden, hükümetimiz ile birlikte Silivri Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, spordan sanata birçok hizmeti yerine getiriyoruz. Bu noktada İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya da teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman muhtarlarımızla ya da belediye olarak kapısını çalsak o kapının her zaman Silivri’ye açık olduğunu görüyoruz. Ben bir kez daha hem hükümetimize hem de zatıalinize uyumlu ve çözüm odaklı çalışmalarınız için teşekkür ediyorum.”

SOYLU: “SAK EKİPLERİ AFET BÖLGELERİNDE BANA YOLDAŞ OLUYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha birçok projenin hayata geçeceği mesajını vererek şu ifadeleri kullandı: “Silivri Belediyesi olarak vatandaşlara hizmet yolunda gayretleriniz için Başkan Volkan Yılmaz başta olmak üzere ekibine ve tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Görüyorum ki meselelerine her platformda sahip çıkılan ve hakkıyla yönetilen bir Silivri var. İnşallah önümüzdeki süreçte de Silivri’yi daha iyi noktalara götürebilecek çalışmaları hep birlikte yapacağız. Ben bir konuya daha temas etmek istiyorum: Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekiplerini ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan afetlerde sıkça görüyoruz. Tabi afet bölgelerine Türkiye’nin birçok ilinden gönüllü arkadaşlarımız geliyor ama Silivri’den gelen arama kurtarma görevlisi arkadaşlarımızı gördüğümde benim içim çok daha rahat oluyor. Onlara şuraya müdahale edilmesi lazım ya da bu bölgede bir çalışmanın yapılması gerekiyor dediğimiz zaman hem daha içten söylüyoruz hem de onların o işi daha gayretli yapacaklarını biliyoruz. Silivri’nin arama kurtarma ekipleri afet bölgelerinde bana yoldaş oluyor. Huzurunuzda hepsini tebrik ediyor ve Allah razı olsun diyorum.”

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 22:40