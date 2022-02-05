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Balcıoğlu ‘Cumhuriyete karşı yapılan her hareketin karşısındayız’

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Samsun’da Atatürk Heykeli’ne yapılan saldırıya bir tepki de iBB CHP meclis üyesi Bora Balcıoğlu’ndan geldi. Balcıoğlu ‘Cumhuriyete karşı yapılan her hareketin karşısındayız’ dedi

Balcıoğlu ‘Cumhuriyete karşı yapılan her hareketin karşısındayız’
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Balcıoğlu “‘Cumhuriyete karşı yapılan her hareketin karşısındayız’ diyerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Mustafa Kemâl ATATÜRK bir siyasi görüş değil ülkemizin kurucusu ve kurtarıcıdır, daha ötesidir, Büyük Atatürk’ü seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır. Yolumuzda kendisinin akıl ve bilimi temel alan düşünce sistemi aydınlatmakta, karşılaştığı güçlükleri yenmesini bilen direnci, bize güç vermektedir. Her eserin bir imzası vardır. Bu ülkenin imzası da Atatürk’tür. Cumhuriyete karşı yapılan her hareketin karşısındayız”

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