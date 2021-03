“Bana Bir Şey Olmaz” İhmalkârlığına Kapılmayalım!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüsle mücadelede 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlayan Yeni Normalleşme Süreci’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Kararları ardından İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgelerle birlikte yeni bir döneme geçildiğini ifade eden Başkan Yılmaz, yeni dönem için vatandaşlara tedbir uyarısı yaptı. Bazı kısıtlamaların kaldırılmasından sonra salgının tekrar artış göstermeye başladığına dikkat çeken Yılmaz, “Virüsün bulaşarak yaygınlaşmasını engellemenin en önemli yolu; sosyal mesafeye dikkat etmek, temastan uzak durmak ve hijyen kurallarına uymaktır.” uyarısında bulundu ve ekledi: “Faaliyetlerine izin verilen işletmelerin sahipleri, esnaflarımız, tedbirlerin en üst seviyede uygulanmasına azami ölçüde dikkat etmelidir.”

“BANA BİR ŞEY OLMAZ” İHMALKÂRLIĞINA KAPILMAYALIM!

“İhmalkârlığa kapılmadan tedbirlere uyulmalı, uymayanlar uyarılmalı” diyen Başkan Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2019 yılının sonundan itibaren, dünyanın değişik yerlerinde baş gösteren koronavirüs salgını, maalesef 2020 yılı Mart ayından bu yana, ülkemizde de yaşamı bütün yönleri ile etkilemiştir. Bilim Kurulunun görüşleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kuruluşlarının çaba ve gayretleri ile yürütülen çalışmalar, virüsün yayılması ve zararlarının asgari seviyede tutulmasına katkı sağlamıştır. Ancak hal böyle olmakla birlikte, dünyada virüsün mutasyonu, aşının bulunması ve uygulanmasındaki gecikmelere bağlı olarak, maalesef koranavirüs salgını, dünyada olduğu gibi ülkemizde de engellenebilmiş değildir. Salgınla mücadele için alınan tedbirler, uygulanan kısıtlamalar, kuşkusuz başta ticari hayatı, eğitim ve sosyal hayatı olumsuz etkilemiştir. Bu tedbirler ve kısıtlamalar, toplum sağlığı dikkate alınarak bazen artırılmış, bazen de gevşetilmiştir. Yapılan tespit ve değerlendirmeler ile Bilim Kurulu önerileri de dikkate alınarak, 1 Mart tarihinden sonra yeni bir sürece geçilmiştir. Hükümetimizce uygulamaya konulan tedbirler ile ekonomik, eğitim ve sosyal hayatın kademeli olarak normalleşmesi öngörülmesine rağmen, salgının artış gösterdiğine ilişkin tespitler yapılmıştır. Virüsün bulaşarak yaygınlaşmasını engellemenin en önemli yolu; sosyal mesafeye dikkat etmek, temastan uzak durmak ve hijyen kurallarına uymaktır. Bu temel kural, toplumun sadece bir kısmı için değil, herkes için geçerli olmak zorundadır. Bu sebeple, faaliyetlerine izin verilen işletmelerin sahipleri, açık olan dükkânların sahipleri, esnaflarımız, tedbirlerin en üst seviyede uygulanmasına azami ölçüde dikkat etmelidir. Hemşehrilerimiz, bütün sıkıntılarına rağmen, salgının bir an önce yok edilebilmesi için evlerinde, işyerlerinde, sokakta, hayatın her aşamasında, ‘Bana bir şey olmaz’ ihmalkârlığına kapılmadan tedbirlere uymalı ve uymayanları da uyarmalıdır. Bilinmesini isterim ki, hiç birimiz yalnız başımıza yaşamıyoruz. Aynı coğrafya üzerinde ailelerimiz, komşularımız, iş arkadaşlarımızla birlikte bir hayatı paylaşmaktayız. Her birimizin kendimizle birlikte, diğerlerimizin hayatını zorlaştırma yerine, kolaylaştırma sorumluğumuzun olduğu unutulmamalıdır. Tedbir hayatı kurtarır, ihmal ise hayatı karartır. Salgının bertaraf edildiği sağlıklı ve huzurlu günlere bir an önce kavuşmamız dileklerimle, bütün hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”