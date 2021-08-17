Başkan Esen’in 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı

Ülkemizde pek çok alanda büyük bir yıkıma sebep olan Marmara Depreminin üzerinden tam 22 yıl geçti. 17 bin 480 insanımızı kaybettiğimiz, 23 bin 781 insanımızın yaralandığı deprem sonrasında bugün gelinen noktada yapılan çalışmaların yetersiz kalması bu büyük acıdan hiçbir ders çıkarılmadığını göstermektedir.

Sadece İstanbul’da olası bir deprem için toplanma yerleri olarak belirlenen yerlerin 4’te 3’ü imara açıldı, yerlerine AVM’ler yapıldı. Her seçim öncesi yapılan “imar affı” ile kaçak yapılara af getirildi. En son 24 Haziran seçimleri öncesi bir düzenleme yapıldı ve binlerce kaçak yapıya af getirildi. Ne kadar denetlendikleri belli olmayan bu kaçak yapıların olası bir depremde nasıl bir yıkıma neden olacağı da soru işareti.

Yani, Marmara Depremi sonrası söylenen “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünü söyleyenlerin çok iyimser oldukları bu tahminin enkazın altında kaldığı ortaya çıktı. İhmaller zinciri, “Orada Kimse Var mı?” diye canlı aradığımız günlerin olası bir İstanbul ya da başka şehrimizde yaşanacak depremde yeniden acının simgesi olabileceğini gösteriyor.

22 yıldır depremle ilgili doğru dürüst önlem almayan hükümetler, alınan önlemleri de ranta teslim edenlere “Orada kimse var mı?” diye sormak bile fazla artık.

Unutmayalım ki asıl yıkıcı olan doğal afet değil, insanın rant ve kâr hırsı, bu hırsın yarattığı yanlış yapılaşmadır. Bunun en yakın örneğini geçtiğimiz günlerde hepimizi yasa boğan Batı Karadeniz’de yaşanan ve vatandaşlarımızın canına mal olan sel felaketi ile gördük. Rant uğruna HES’lere feda edilen derelerimiz ve daha fazla kar uğruna imara açılan dere yatakları yoğun yağış sonucu taştı. Buradan başta derelerimiz ranta kurban edilmesin diyerek HES’lere direnen Metin Lokumcu hocamız olmak üzere yaşanan afetlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul’un en hayati konusu depremdir, en önemli konusu depremdir, en çılgın projesi de depremle mücadeledir. Çünkü İstanbul'da milyonlarca insanın can sağlığı, hayatı tehdit altındadır.” Sözleri ile ifade ettiği gibi deprem İstanbul’umuzun en önemli konusudur.

İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yaptığı deprem çalıştayı sonrası yayınladığı olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında, olası deprem sonrası Silivri'de 9 bin yapıda orta ve üstü hasar meydana gelmesi bekleniyor. Bu hasar sonrası 13.481 geçici barınma ihtiyacı hane sayısı oluşması bekleniyor. Hane başına 4 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 54.000 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

Yukarıdaki rakamlar gösteriyor ki olası İstanbul depremi Silivri’mizi ağır şekilde etkileyecek. Deprem konusunda hep birlikte seferberlik ilan etmeli hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Marmara Depreminde hayatını kaybeden on binlerce canımızı rahmetle anıyor, ülkemize yaşadığımız tarifsiz acının 22. yılında bir kez daha baş sağlığı diliyor alınacak önlemler ve atılacak adımlarla bu felaketin bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyorum.