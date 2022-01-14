Başkan Yılmaz: ‘2021 Yılı Çöp Toplama Maliyetimiz 3.804.162 TL’

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi. Silivri Belediyesi tarafından Oğuz Aral Sergi Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından 2021 yılında yapılan temel atma törenleri ve açılışlar hakkında detaylı bir şekilde kamuoyunu bilgilendirdi. Volkan Yılmaz’ın gündeminde ayrıca belediyenin araç filosunda gerçekleştirilen artış, çöp ve atık toplama faaliyetleri ile cadde ve sokaklarda yürütülen asfalt, kaldırım ve bordür çalışmaları da vardı.

“ARAÇ FİLOMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Hizmet araçları ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri’miz yüzölçümü olarak İstanbul’un en büyük ikinci ilçesi ve biz belediye olarak 870 kilometrekare alanda hizmet veriyoruz. Bu nedenle kamyon, iş makinası, ekip ve ekipman çok önemli. Göreve geldiğimiz zaman Silivri Belediyesinin 91 aracı vardı ve bu araçların 60 tanesi yürür haldeydi. 2019 tarihinden sonra araç filomuza 75 araç kattık. Bunların 57 tanesi bağış yoluyla temin edilen araçlar 18 tanesi de Silivri Belediyesinin kendi öz kaynakları ile satın aldığı araçlardır. Satın aldığımız araçları kredi ya da borçlanma yapmadan, faiz ödemeden peşin olarak aldık. 75 aracı kiralamış olsaydık her ay bu araçlara 2 milyon TL para ödeyecektik. Bu yılda araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“SİLİVRİ’NİN PARASI ÇÖPE GİTMİYOR”

2021 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü marifetiyle yürütülen atık ve çöp toplama çalışmaları hakkında bilgi veren Volkan Yılmaz, “2021 yılında 82.903 ton evsel atık topladık. Silivri Belediyesi İstanbul’da bir ilki gerçekleştirerek çöp işini ihale etmeden kendi toplayan tek belediye oldu. 2021 yılı çöp toplama maliyetimiz, 3.308.078 TL akaryakıt bedeli, 1.053.891 TL tamir bakım bedeli, 160.371 TL madeni yağ bedeli ve 244.244 TL araç lastiği bedeli oldu. Silivri Cezaevi ile daha önce olmayan bir anlaşma yaptık. Cezaevinin evsel atığını bize ciddi bir maliyeti olmasına rağmen bedava topluyorduk. Adalet Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bakanlıktan 456.000 TL ödeme aldık. Moloz ve bitkisel atık toplama işinden 506.422 TL gelir elde ettik. Bu gelirleri de düştüğümüzde çöp toplama maliyetimiz toplam 3.804.162 TL oldu. 2019 yılını varsaydığımızda 18 milyon TL artı fiyat farkları, yakıt farkları, KDV de eklenince 22 milyon lira gibi bir rakamla bu çöpler toplanıyordu. Silivri Belediyesinin kasasına bir yılda çöp toplama işinden en az 25 milyon TL para kalıyor. Dolayısıyla Silivri’nin parası çöpe gitmiyor; sağlık ocağı, spor sahası, park, bahçe, yol olarak Silivri’deki vatandaşların hizmetine gidiyor. Bu vesile ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli emekçi tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“2021 YILINDA BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK”

Yaptığı sunumda 2021 yılında açılışı gerçekleştirilen ve temeli atılan projeler ile 2022 yılında ilçeye kazandırılması planlanan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “2021 yılında birçok hizmetin açılış töreni gerçekleştirdik. 2021 yılı içerisinde yapımını tamamladığımız; Afet Koordinasyon Merkezini, Gümüşyaka Aile Sağlığı Merkezini, Tarihi Mimarsinan Köprüsünü, Kısa Köprüyü, Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezini, Yeni Mahalle Atatürk Parkını, Ortaköy Pazar ve Sosyal Alanını, Kavaklı Kapalı Pazar ve Sosyal Alanını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra 2021 yılında temelini attığımız ve çalışmaların devam ettiği birçok projemiz var. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Varnalı Konutlarının temelini attık. Konteyner ve barakalarda hizmet veren müdürlüklerimiz için Alipaşa Ek Hizmet Binamızın temelini attık. Ayrıca; Selimpaşa Atık Getirme Merkezi, Yeni Mahalle Hayvan Pazarı, Engelsiz Yaşam Merkezi, Ümmehan Elginkan Anaokulu, Kavaklı Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonunun temelini attık. Bu vesile ile projelerimize katkı sunan hayırsever Nakipoğlu ailesine ve Elginkan Vakfına buradan teşekkür ediyorum. 2022 yılında açılış ve temel atma törenini planladığımız projelerimiz arasında ise; Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Değirmenköy Stadı, Fenerköy Stadı, Değirmenköy Kapalı Pazar Yeri, Kavaklı Kenan & Çelebi Nakip Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Servis İstasyonu ve Park Alanı, 1. Sınıf Atık Geri Getirme Merkezi, Küçüksinekli Mesire Alanı, Selimpaşa Müzik ve Sanat Okulu, Yeni Park ve Spor Alanları, Sağlık Evleri, Hükümet Konağı Projesi, Alibey Mahallesi Kapalı Otopark ve Ek Hizmet Binası, Gençlik Merkezi Projesi, Mübadele Evi Projesi, Selimpaşa Pazar Yeri ve Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Elginkan Özel Eğitim Okulu, 9 yeni okul, Verem Savaş Dispanseri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü binası ve Kütüphanesi Projesi gibi çalışmalar yer alıyor.” diye konuştu.

“ŞEHRİN KALBİNDEKİ SOKAKLAR YILLARCA İHMAL EDİLMİŞ”

Silivri’de gerçekleştirilen Sokak İyileştirme Projelerinin detaylarını paylaşan Başkan Yılmaz, “Şehrin kalbinde olmasına rağmen yıllarca ihmal edilmiş cadde ve sokaklarımızı birer birer elden geçiriyoruz. Alibey, Mimarsinan, Fatih, Cumhuriyet, Değirmenköy ve Gümüşyaka mahallelerimizdeki belirli cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları yaptık. Bu cadde ve sokaklarımızda; yağmur suyu hatlarının revizesi, yol zemini beton dökümü, asfalt serimi, yeni tretuvar imalatları, havai elektrik hatlarının yer altına alınması, tehlike arz eden eski beton direklerin kaldırılması, internet hatları revizesi, sokak aydınlatma çalışmaları ile ihtiyaç duyulan bölgelerde atık ve içme suyu hatlarının yenilenmesi işlemlerini tamamladık. İhtiyaç duyulan yerlerde İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ ve Türk Telekom iş birliği yaparak sorunların çözülmesini sağladık. Sokak iyileştirme projelerimize bu yıl da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“CADDE VE SOKAKLARIMIZA 52.500 TON ASFALT DÖKTÜK”

Yol düzenlemeleri ve çevre temizliği çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “2021 yılında Silivri’nin cadde ve sokaklarını 52.500 ton asfalt ile buluşturduk. 134.613 metrekare kaldırım, 51.106 metre bordür imalatı yaptık. Bunun yanı sıra Temizlik işleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğümüz evsel atıklar ve sıfır atık konusunda çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Göreve geldiğimizde 20 civarında yer altı konteyneri vardı. 2021 yılında 152 adet yarı yer altı ve yer üstü çöp konteynerini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Parklarımız ve bahçelerimiz tankerlerle ilkel koşullarla sulanıyordu. Son iki yılda yaklaşık 80.000 metrekare otomatik sulama sistemi kurduk. Daha temiz, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Silivri hedefiyle 7/24 anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.