Başkan Yılmaz: “Allah Kimseyi CHP’nin Silivri’de Düştüğü Duruma Düşürmesin”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 Yılı Kasım Ayı 3. oturumda İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, CHP Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu’nun sözlerine cevap verdi. Balcıoğlu’nun, “Silivri’nin faydasına olan hizmetleri sahiplenmeyi kendisi çok iyi biliyor. Bizim bırakmış olduğumuz mirası kendisi şu an devam ettiriyor.” sözlerine karşılık açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz: “Mali konularla ilgili iddialarım oldu. Bıraktıkları borçları nasıl ödediğim hakkında bir eleştiri gelmedi. İşçiye 1 kuruş borcumuz yoktu diyemedi. Pandemi şartlarında 50 milyon borç ödeyip bütçesinde yüzde 10 artı veren bir belediye başkanına teşekkür etmekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

BALCIOĞLU ALEYHTE KONUŞMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı 3. oturumda söz alarak aleyhte konuşma yapan CHP Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz’a eleştirilerde bulundu. "Sayın Volkan Yılmaz’ı takdir etmek gerekiyor. İyi yaptığı işler de var.” diyen Balcıoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Mesela geçmişten gelen ve Silivri’nin faydasına olan hizmetleri sahiplenmeyi kendisi çok iyi biliyor. Hakkını teslim etmek istiyorum. Biz, Silivri’yi hak ettiği yere taşıdığımıza inanıyorum. Biz Silivri’yi koruduk. Silivri’yi beton şehrine dönüştürmedik. Bazı şeyleri yaptırmamak yapmaktan daha iyidir. Bizim bırakmış olduğumuz mirası kendisi şu an devam ettiriyor. Biz öyle bir Silivri bırakmasaydık şu an ne konuşacaktı merak ediyorum."

BAŞKAN YILMAZ: “KERAMETİ KENDİNİZDE Mİ GÖRÜYORSUNUZ?”

Balcıoğlu’nun eleştirilerine cevap veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Mali konularla ilgili iddialarım oldu. Bıraktıkları borçları nasıl ödediğim hakkında bir eleştiri gelmedi. Sayın Başkan, siz ne konuşuyorsunuz? Bizim işçiye, emekçiye 5 milyon TL birikmiş kıdem, ihbar, denge ikramiyeleri tazminatları yoktu. İşçiye 1 kuruş borcumuz yoktu diyemedi. Müteahhitlere 45 milyon lira borç ödediğinizi söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz diyemedi. Pandemi şartlarında şu ekonomik koşullarda 50 milyon borç ödeyip bütçesinde yüzde 10 artı veren bir belediye başkanına teşekkür etmekten başka yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kusura bakmasınlar. Göreve geldiğimde çöp ihalesini yapan firma çöpe çıkmıyordu. Mazot yok, para yok, ödeme yok… Kendileri de o çöp toplayan firmayı ne kadar zorluklarla çalıştırdıklarını çok iyi biliyorum. Silivri'de ne oldu biliyor musunuz? Belediye başkanı olduktan sonra İstanbul'da kendi çöpünü toplayan tek belediye Silivri Belediyesi oldu. 18 milyon TL artı KDV’ye çöpü topluyorlardı. Biz, kendi imkânlarımızla sosyal belediyeciliğin nasıl olduğunu göstererek yıllık 4 milyon TL’ye çöpü topluyoruz. Silivri Belediyesi bir yılda 14 milyon TL çöp toplama işinden kar ediyor. 54 tane çöp toplama aracın hiçbir tanesine kredi kullanmadım. Belediyenin kasasından tek bir kuruş ödemeden hibelerle Silivri Belediyesine 54 tane araç aldım. Silivri Belediyesi cumhuriyet tarihinden eskidir. Envanterinde 91 araç kayıtlıydı. 54 aracı bu envantere katmak ne demek biliyor musunuz? Silivri’ye gökdelen imarı mı verdik? Silivri’de imar değişikliği mi yaptık? Silivri’nin imar planları İBB’de yapılmış. Yani kerameti kendinizde mi görüyorsunuz? Silivri’ye, isteseniz ne yapabilirsiniz ki? İmar planları mevcut. Gökdelen imar hakkınız vardı da onu kullanmadınız dört katlı bina mı yaptınız? Bora kardeşime de üzülüyorum. CHP Grubu’nun baskısına dayanarak söz aldığını biliyorum. Allah, hiç kimseyi CHP’nin Silivri’de düştüğü duruma düşürmesin."