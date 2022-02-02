Başkan Yılmaz Ankara’da Temaslarda Bulundu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de yapılan, devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri görüşmek üzere Ankara’da üst düzey temaslarda bulundu. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Başkan Yılmaz, daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan’ı ziyaret etti. MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile de bir araya gelen Yılmaz, ardından Fatma Şahin başkanlığında düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği 2022 Yılı Şubat Ayı Encümen Toplantısı’na katılarak ilk gün temaslarını noktaladı.

ANKARA’DA SİLİVRİ İÇİN PLANLANAN PROJELER KONUŞULDU

Ankara temaslarının ikinci gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret eden Başkan Yılmaz, başta Millet Bahçesi olmak üzere Silivri’de yürütülen çalışmalara yönelik destekleri nedeniyle kendisine teşekkürlerini iletti. Başkan Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temasları kapsamında; Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü H. Abdullah Uçan, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Milli Emlak Müdürü Tufan Büyükuzun, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehrali Ecer ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ile ayrı ayrı görüşerek Silivri için planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Başkan Yılmaz son olarak Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek Ankara temaslarını noktaladı.

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