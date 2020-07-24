Başkan Yılmaz, Ayasofya Camii Açılışına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle gerçekleştirilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’inin açılış törenine katıldı. Yeniden ibadethane statüsüne dönüştürülen Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra ilk kez Cuma namazı kılındı.

Başkan Yılmaz, devlet erkânı ve protokol üyelerinin yanı sıra yaklaşık 350 bin vatandaşın katıldığı Ayasofya Camii’ndeki programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye eşlik ederek birlikte Cuma namazı kıldı.

BAŞKAN YILMAZ: “86 YILLIK HASRET SONA ERMİŞTİR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Ayasofya Camii'ne gelen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, namaz sonrası yaptığı açıklamada, “İstanbul'un Fethinin önemli bir sembolü olan Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açılmıştır ve hasret sona ermiştir. Bizler de bugün bu tarihi ana tanıklık etmek amacıyla, Sayın Genel Başkanımıza eşlik ettik. Ayasofya Camii, fethin nişanesi olmasıyla birlikte Fatih’in emanetidir. Tekrar ibadete açılması ile ülkemizde ve dünya Müslümanları arasında büyük bir sevinç yaşatan Ayasofya Camimizin hayırlar getirmesini diliyor, bu sevince vesile olan devlet büyüklerimize ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed Han ve kahraman ordusunu bir kez daha hayırla, rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.” dedi.