Başkan Yılmaz, Ayasofya İçin Plan Değişikliği Önergesine İmza Attı

Ayasofya'nın cami statüsünden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal etmesi ile birlikte, 10 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla yeniden cami vasfına dönüştürülen Ayasofya Cami, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme geldi.

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, bugün Yenikapı’da gerçekleştirilen İBB Meclisi Temmuz ayı 1. oturumunda AK Parti ve MHP gruplarının ortaklaşa hazırladığı Ayasofya önergesine imza attı.

“Ayasofya Camii-Müze” fonksiyonunun değiştirilerek “Ayasofya Camii ve Külliyesi" fonksiyonuna alınmasına dair 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında gerekli değişikliklerin yapılmasına dair önerge, görüşülmek üzere meclis gündemine sunuldu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

MHP Grup Başkanvekili olarak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın da altında imzası bulunan önerge, İBB Meclisinde yapılan oylama sonucu “Oy Birliği” ile kabul edilerek İmar Komisyonuna havale edildi.

Önergede şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Fatih ilçesi, Cankurtaran Mahallesi 57 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Parseller ile bir kısım tescil dışı alana ilişkin; T.C. Danıştay 10. Dairesinin 2016/16015 Esas, 2020/2595 Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının 10.07.2020 gün ve 2729 Sayılı kararnamesi doğrultusunda, 1/5000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel, Tarihi Sit Alanları KANİP ve 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı KAUİP söz konusu parseller için verilen "Ayasofya Camii-Müze" fonksiyonunun değiştirilerek "Ayasofya Camii ve Külliyesi" fonksiyonuna alınmasına dair 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planlarında gerekli değişikliklerin yapılması için söz konusu önergemizin gündeme alınarak İmar Komisyonuna havalesini arz ederiz. Saygılarımızla.”