Başkan Yılmaz: “Aynı Ruh ve İnançla Mücadeleye Hazırız”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir esareti kabul etmeyen Türk milleti, vatan toprağını kutsal bilerek tarih boyunca onu canı pahasına korumuştur. Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyeti söz konusu olduğunda neleri yapabileceği ve başarabileceğinin en bariz örneklerinden birisi de Çanakkale Savaşı’dır. Yedi düvelin, inanç ve azim karşısında nasıl diz çöktüğünün bir kanıtı olan Çanakkale Zaferi, şartlar ne olursa olsun hangi fedakârlıkların yapılacağını göstermesi bakımından tarihi bir öneme sahiptir. Yüce milletimiz, ‘Vatan sevgisi imandandır.’ inancıyla Çanakkale’yi geçmek isteyen müstevlilere engel olmuş ve gencinden yaşlısına kadın-erkek herkes vatanı için kendini siper ederek düşmana dur demiştir. Şanlı mücadelenin zaferle sonuçlanmasıyla, dünya tarihine 'Çanakkale Geçilmez!’ ilkesi altın harflerle yazılmıştır. Merhum şairimiz Necmettin Halil Onan, Çanakkale’de yaşananları ifade ettiği ‘Bir Yolcuya’ adlı şiirinde şöyle seslenmektedir: ‘Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir.’ Anadan, yardan, serden geçilmiş; acı üstüne acı yaşanmış ama vatan savunmasından dönülmemiştir. Bu sebeple üzerinde yaşadığımız toprakların nasıl vatan olduğunu hiç kimse unutmamalıdır. Ayrıca bilinmelidir ki, Türk milleti dün olduğu gibi bugün de yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğüne göz diken düşmana karşı aynı ruh ve inançla mücadeleye hazırdır.

Bu duygularla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can vermiş bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”