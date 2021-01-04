Başkan Yılmaz: “Belediye Bütçemiz %10 Fazla Verecek”

Silivri Belediyesi 2021 Yılı Ocak ayı meclis toplantısı I. birleşimi I. oturumunda gündem sonrası konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediyenin 2020 yılı bütçesine ilişkin bilgiler verdi. 2020 yılında belediyede borç artışı yaşanmadığı ve çok ciddi oranda borç ödendiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “2020 yılını bitirdik. Yılı bitirmekle beraber bütçelerin gerçekleşme oranlarına bakıyoruz. Tam net olmamakla beraber 299 Milyon lira hedeflenen Silivri Belediyesi bütçesinin %90’a yaklaşan bir oranla gerçekleştiğinden duyduğum memnuniyeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Silivri bütçesi 2020 yılında yine tam net olmamakla beraber %10 bütçe fazlası verecek. Bu şu demek Silivri Belediyesi 2020 yılında borç artırmadı, çok ciddi bir borcu ödemekle birlikte bütçesinde fazla verdi. Yani Silivri Belediyesi kasasında artı para ile 2020 yılını bitirmiş oldu.” dedi.



“SİLİVRİ’NİN HER KURUŞUNU AZİZ BİLİYORUZ”“Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes için olmaya devam edecek.” vurgusunda bulunan Başkan Yılmaz, “Artı bütçe ile belediyemizi bir sonraki yıla taşıyan bütün mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, bütün yönetim kadroma teşekkür etmek istiyorum. Gelir artırıcı tedbirler var, tasarruf tedbirlerimiz var, unutulan kaynakların tekrar belediye bünyesine katılması var, ecrimisiller var, kiralar var. Belki de Silivri Belediyesinin bizden önceki 20 yılında yapılan ihalelerden daha fazla ihalenin 2 yılda yapıldığını görüyorum. Bu konuda da çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Biz Silivri’nin her kuruşunu evimizdeki kuruş kadar aziz bilmeye, ona göre harcamaya, tutumlu olmaya, tasarruf etmeye, belediye kaynaklarını çarçur etmemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.