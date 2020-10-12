Başkan Yılmaz: “Beltur Halkın Olmalıdır”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2020 yılı Ekim ayı meclis toplantısı 1. oturumunda konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,bünyesine özel şirketlerin girmemesi gerektiğini ifade ederek, “BELTUR İstanbulluların tamamını kapsayan, sosyal hizmet yapan bir tesis olmalıdır.” dedi. Başkan Yılmaz, CHP’nin sosyal belediyecilik ve sosyalizm gibi kavramları rahatlıkla dile getirdiğini ancak bu kavramları hayatın içerisine sokmaya gelince zorlandığını söyledi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın “(Market içinde market)” terimini eleştiren Yılmaz, neden Türkçe isim verilmediğini sordu. Dünyaya Türkçe bakıp Türkçe okumaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından ruhsat işlemlerinde Türkçe isim zorunluluğunu örnek göstererek, İstanbul’da tüm mağazaların Türkçe isimle olabileceğine yönelik beklentisini dile getirdi.