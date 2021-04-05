Başkan Yılmaz: “Bildiriyi Şiddetle Kınıyorum”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı 1.birleşiminde, emekli 104 general tarafından yayınlanan bildiri hakkında konuştu. Başkan Yılmaz, “Gece yarısı servis edilen ve tekaüt amirallerce yayınlanan bu bildiriyi şiddetle kınadığımı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum” dedi.

E-MUHTIRA VE 15 TEMMUZ VURGUSU

Bildiriye yönelik eleştirilerini sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Demokrasiye karşı yapılan her türlü söylemin ve eylemin karşısındayız. Milletin verdiği yetkiyi sadece milletin sandıkta geri alabileceğini geçmiş tecrübeler bizlere göstermiştir. Önceki yıllarda kalkışılan e-muhtıra ya da 15 Temmuz benzeri girişimlerin bu milletin sinesinden geri döneceğini tekrar hatırlatıp, bu tip eylem ve söylemlerin Türk demokrasisine katacağı hiçbir şey olmadığını da buradan ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.