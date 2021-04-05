Başkan Yılmaz: “Bildiriyi Şiddetle Kınıyorum”

Silivri Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Yılmaz, “Tekaüt amiraller tarafından kaleme alınan ve gecenin bir yarısı servis edilen bu bildiriyi şiddetle kınıyorum.” dedi.

Başkan Yılmaz: “Bildiriyi Şiddetle Kınıyorum”
banner3909

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2021 yılı Nisan ayı meclis toplantısı 1.birleşiminde, emekli 104 general tarafından yayınlanan bildiri hakkında konuştu. Başkan Yılmaz, “Gece yarısı servis edilen ve tekaüt amirallerce yayınlanan bu bildiriyi şiddetle kınadığımı tüm kamuoyunun bilmesini istiyorum” dedi.

E-MUHTIRA VE 15 TEMMUZ VURGUSU

Bildiriye yönelik eleştirilerini sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “Demokrasiye karşı yapılan her türlü söylemin ve eylemin karşısındayız. Milletin verdiği yetkiyi sadece milletin sandıkta geri alabileceğini geçmiş tecrübeler bizlere göstermiştir. Önceki yıllarda kalkışılan e-muhtıra ya da 15 Temmuz benzeri girişimlerin bu milletin sinesinden geri döneceğini tekrar hatırlatıp, bu tip eylem ve söylemlerin Türk demokrasisine katacağı hiçbir şey olmadığını da buradan ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

YORUM EKLE
Gönder

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841