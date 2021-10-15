Başkan Yılmaz: “Bu İşin Ucunu Bırakırsak Ne Spor Kalır Ne Sporcu!”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri’de faaliyet gösteren amatör spor kulübü temsilcileriyle toplantı düzenledi. Spor kulüplerinin talep ve sorunlarının konuşulduğu toplantıya Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, Müjdat Gürsu Spor Tesisleri Müdürü Orhan Kulaç, amatör spor kulübü başkanları ve yöneticileri katıldı.

TONTA’DAN BAŞKAN YILMAZ’A TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Ali Tonta, “Amatör Spor Haftası nedeniyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile kulüplerimizin talep ve sorunlarını konuşma imkânı da bulacağız. İlçemizde bulunan tüm kulüplerimize verdiği değer ve katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a kulüplerimiz adına teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“SİLİVRİ ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR İLÇE OLACAK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, toplantıda spor yatırımlarına ilişkin yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Biz Silivri’de göreve gelirken şunu söyledik, ‘Silivri İstanbul’un batı kapısı olmakla beraber coğrafik olarak İstanbul’un en büyük ilçelerinden birisi konumunda. Köyleri, beldeleri, mahalleleriyle, merkeziyle birlikte sporun, kültürün, sanatın ve eğitimin her yere ulaşması noktasında Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz.’ demiştik. Özellikle spor tesisleri noktasında ‘tesis fakiri’ bir ilçe olduğumuzu, yüzme havuzu, kapalı spor salonları, stadyumlar, atletizm pistleri gibi bunların hemen hemen hiçbirinin Silivri’de olmadığından bahsetmiştik. 7 bin ile 25 bin nüfusun yaşadığı eski beldelerimizin hiçbirinde amatör sporların ve futbol sahalarının dahi olmadığını ifade etmiştik. Silivri kültürüyle, sanatıyla, sporuyla çocuklarımızın gençlerimizin altyapıdan başlayarak sanatla, kültürle sporla buluşup her türlü kötü alışkanlıklardan uzak güzel bir Silivri, güzel bir gençlik hedefimiz olduğunu söylemiştik. Müjdat Gürsu Tesislerinin daha kapsamlı bir şekilde kullanılması için Silivri Belediyesine tahsisini talep etmiştik. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, ‘Uygun görürseniz İBB olarak bu projenizi biz hayata geçirelim.’ dedi. Bakan bey de uygun buldu. Tesiste yenileme çalışmaları devam ediyor. Bittiğinde bölgenin en güzel tesislinden bir tanesi olacak.”

“DEĞİRMENKÖY STADI MUHTEŞEM OLDU”

Belde belediyeleri olarak bilinen mahallelerde amatör futbol maçlarının oynanmadığını ve statlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Yılmaz, Değirmenköy’deki futbol sahasının içler acısını halini hatırlattı. Seçim kampanyası döneminde stat sözü verdiğini ve bugün projenin gerçekleştiğini ifade eden Yılmaz, süreçle ilgili şöyle konuştu: “Futbol statlarıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüşerek içerisinde soyunma odaları da olan 1000 kişilik, sosyal donatı alanlarına da sahip bir stadın yapımı için onay almıştık. Stadın nereye yapılacağı ile ilgili bir fikir alış verişi yaptık ve sonunda en uzak olan, seçimlerde de sözünü verdiğimiz Değirmeköy Mahallemize yapmaya karar verdik ve muhteşem bir tesisi olarak bitirdik. İnşallah yakın bir zamanda açılışını yapacağız.”

KAVAKLI’YA STAT MÜJDESİ

Stat yapımlarıyla ilgili müjde veren Yılmaz, “2022 hedeflerimizin kapsamında statlar var. Kavaklı’da yine bir stat ihtiyacı var. Mevcut sahamızın olduğu bölge Teknoloji Gelişim Bölgesi ilan edildiğinden, onun tam karşına yine 1000 kişilik 4 takımlı bir tesisi 2022 yılı içerisinde bitirmek şartıyla yapacağız. Buradan müjdesini vermiş olalım. Ortaköy’de amatör maçların oynandığı bitik bir halde stadımız var. Durumunu biliyoruz. Burasıda hedeflerimizin arasında. Çanta’daki mevcut stadımız eski yeni bir proje çalışması üzerinde duruyoruz. Süreç devam ediyor. Yine Selimpaşa Mahallemizde bir tesis planımız var. Fenerköy’deki tesisimize soyunma odaları ve tribün yapımına başlandı. 3 ay içerisinde amatör maçların oynana bileceği bir stadı bitirmiş olacağız. Büyükçavuşlu ve Çeltik’de 35x50 çapında iki tane halı sahayı ve soyunma odalarını bitirdik. Oradaki amatör takımlarımız da bu sahalarda antrenmanlarını yapabilecek. Onların hemen yanına basket sahaları da yaparak gençlerimizi diğer spor dallarına yönlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Silivri bizim görev süremiz bittiğinde diğer ilçelerde örnek gösterilen bir ilçe olacak.”

“YÜZME TAKIMIMIZI OLUŞTURACAĞIZ”

İlçe genelinde devam eden spor yatırımları ve gençlerin spora teşvik edilmesi konularına da değinen Başkan Yılmaz, “Özellikle engelli kardeşlerimiz için yüzme havuzu çok önemli. Yüzme havuzumuz tamamladı. Açılış için gün sayıyoruz. Burada çocuklarımız yüzme öğrenecek. Yüzme takımımızı oluşturacağız. Onun arkasında bulunan 15 dönümlük Milli Emlak arazisi var. Buranın belediyemize takası ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Takas gerçekleştirildiğinde burayı Silivri Belediyesi’nin Yaz-Kış Spor Okullarının yer aldığı bir kompleks haline getireceğiz. Arkadaki boş alana 1250 kişilik tribün kapasitesi olan çok amaçlı kapalı spor tesisini projelendirdik. Gençlerimizin sporun içerisinde olması gerektiğini düşündük. Silivri’ye yaklaşık 22 tane açık hava basketbol sahası yaptık. Gençler sokak basketboluna çok ilgili. Silivri’de birçok spor dalına karşı ciddi bir eğilim var. Bu konuda emek harcayan bütün kulüplerimizin yanında olacağım.”

“BU İŞİN UCUNU BIRAKIRSAK NE SPOR KALIR NE SPORCU!”

“Silivri’de bulunan amatör spor kulüplerimizin 1,5 milyon liranın üzerinde borçları vardı. Bu yükü ortadan kaldırdık” diyerek kulüplerin belediyeye olan borçlarının ödendiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Kulüplerimizin Silivri Belediyesine olan tüm borçlarını sponsorlar marifetiyle sıfırladık. Bir tek Silivrispor kaldı. Yakın bir zamanda onu da bir proje kapsamında kapatacağız. Benim sizlerden isteğim, gençlerin yanında olmanız, onları spora teşvik etmeniz. Bizim de her zaman sizin yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Türkiye’de maalesef uyuşturucuya erişim ve kullanma yaşı çok aşağılara düşmüş vaziyette. Bu nedenle gençlerimizin sporla, sanatla, kültürle bezeyerek bir yeni nesil yetiştirmemiz lazım. Bizler bu işin ucunu bırakırsak Silivri’de ne spor tesisi kalır, ne lisanslı sporcu kalır, ne de spor yapmaya bulacağınız genç kalır. Onun için biz spora inanmış, gönül vermiş kişiler olarak bu konuda top yekûn mücadele etmeliyiz.”

“SPORUN YAYGINLAŞMASI İÇİN SİZLERE DESTEK OLACAĞIZ”

Silivri’de sporun yaygınlaşması için amatör kulüplerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Türkiye’de Amatör Spor Kulüplerinin kaybettiği bir ivme var. Biz Silivri’de kendi kapımızın önünü süpürerek tekrar amatör sporlara olan ilgiyi alakayı artırmalıyız. Spor okullarının, yaz okullarının, yaz kamplarının daha da artırılması lazım. Silivri’ye bir spor akademisi tadında, yaz-kış binlerce çocuğumuzun her türlü sporu yaptığı tesisleri kazandırmak üzere planlar yapıyoruz. Köy demeden, belde demeden her yerde sporun yaygınlaşması için sizlere destek olacağız. Belediye meclisimizde aldığımız kararla sizlere bir nefes olma adına desteklerde bulunduk. Bu desteklerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİSPOR HEPİMİZİN ORTAK DEĞERİ”

Konuşmasının sonunda Silivrispor’a değinen Başkan Yılmaz,”Silivrispor hepimizin ortak değeri. Bu şehrin marka değeri olması gereken bir takım. Silivrispor tesisleri, altyapısı ve Silivri’den yetişen oyuncularıyla bir marka takım olma yolunda ilerlemesi ve buna vereceğimiz desteğin de sonsuz olacağını ifade ediyor, spora yatırımlarımızın hiç durmadan devam edeceğinin sözünü veriyorum.” dedi.

Toplantı, kulüp temsilcilerinin taleplerinin dinlenmesinin ardından sonra erdi.