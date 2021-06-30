Başkan Yılmaz: “Bu yıl üretime verdiğimiz destek 7 Milyon TL”

Silivri’de atalık tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 300 dönüm belediye arazisine sertifikalı arpa tohumu eken ve elde ettiği 120 ton ürünü 600 çiftçiye ücretsiz dağıtan Silivri Belediyesi, bu yıl çıtayı daha yukarıya taşıyarak belediye arazilerinin 1000 dönümüne arpa, 500 dönümüne de buğday ekti. Ekimi yapılan yerli ve milli tohumluk arpaların hasadı ise Gümüşyaka’da bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen törenle başladı. Hasadın ardından elde edilen yerli ve milli tohumlar, Silivri’nin küçük ve orta ölçekli üreticilerine ücretsiz olarak dağıtılacak. Yine tohumluk arpa ve buğdayların hasadından elde edilecek 1 milyon TL değerindeki 40 bin balya saman da dar gelirli hayvancılara hediye edilmiş olacak ve üreticiler önemli bir maddi külfetten kurtulmuş olacak. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Üretken Belediyecilik” vizyonuyla hayata geçirilen “Çiftçiye Tohum Desteği Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Silivri’de hem atalık tohum kullanımının yaygınlaştırılması hem de yerli üretimin artırılması hedefleniyor.

İBRAHİM TORUK: “ARPA HASADINDAN REKOR BEKLİYORUZ”

Hasat töreninin açılış konuşmasını yapan Trakya Tohumcular Derneği Başkanı ve Sarı Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk, “Türk tohumculuğu 2006 yılından beri hızla gelişiyor. Bugün burada hasadını yapacağımız ve Trakya’nın öz malı olan Seymen arpa çeşidi, Türkiye’de en hızlı gelişen ve Pazar payını yüzde 25’e çıkarmış bir çeşit. Silivri Belediyesinin yaptığı tüm aktivitelerde hem dernek olarak hem Sarı Tohumculuk olarak el ele vermeye, destek olmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimizden, üreticilerimizden, hocalarımızdan ve bütün tarım paydaşlarından bir talebimiz var: Yerli ve milli ürün tanımı sadece söz olarak kalmasın. Kullandığımız ne varsa etiketine bakarak Türkiye’de üretilip üretilmediğini, yerli çeşit olup olmadığını kontrol edin. Böyle yaparsanız biz Ar-Ge için daha fazla yatırım yaparız. Ar-Ge yatırımlarını artırırsak da yerli ve milli sanayimiz, tohumculuğumuz, tarımımız da gelişir. Biz Trakya tohumcuları olarak bugünün önemini biliyor ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne adeta koşarak geliyoruz. Burada hasadını gerçekleştireceğimiz tohumluk arpadan da rekor verim bekliyoruz. Başkanımız Volkan Yılmaz’a tarıma yaptığı yatırımlar nedeniyle huzurunuzda şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Projelerin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

NURİ ERTUĞRUL: “SİLİVRİ; TARIM VE HAYVANCILIK DEMEK, EKMEK DEMEK, TOPRAK DEMEK OLDU”

İbrahim Toruk’un ardından kürsüye gelen Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, şöyle konuştu: “Sayın Başkanımın ve ekibinin hazırlamış olduğu bu muhteşem proje, muhteşem tarım anlayışı Silivri için büyük bir kazanç. Bu tarım anlayışının gerçekleşmesi hiç kolay değil. Silivri Belediyesi; ekiminden hasadına, hasadından tane alımına, tane alımından tarladan zamanında toplanmasına ve toplanan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadar muhteşem bir organizasyon gerçekleştiriyor. Başkan Yılmaz, Silivri’ye öyle bir anlayış kazandırdı ki Silivri artık tarım ve hayvancılık demek, ekmek demek, toprak demek oldu. İnanın her gün benim yanıma; ‘Silivri’de tarım yapmak istiyorum, hayvancılık yapmak istiyorum, girişimcilik yapmak istiyorum. Bu desteklerden nasıl faydalanabilirim, bize yol gösterebilir misiniz?’ diye birçok gelen oluyor. Ben Başkanımız Volkan Yılmaz ve ekibine, tarım arazilerinin korunmasına yönelik çalışmaları, Silivri’deki tarım anlayışının ileri bir seviyeye yükseltilmesi ve Silivri’nin adını tüm Türkiye’ye duyurdukları için hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.”

TAMER DODURKA: “VOLKAN YILMAZ, TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI ARASINDA”

Nuri Ertuğrul’un ardından kürsüye gelen ve konuşmasına Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Üretmeden tüketen milletler önce haysiyetlerini, daha sonra hürriyetlerini kaybederler.” sözüyle başlayan Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Tarım ürünleri ülkelerin ekonomisi ve bağımsızlığı için stratejik önem taşıyor. Bu nedenle çiftçilerimiz bizim baş tacımızdır. Tarıma önem vermek, değer vermek milliyetçiliğin, vatanseverliğin ta kendisidir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz yaptığı icraatlar ile Türkiye’de tarımı seven, tarıma değer veren en önde belediye başkanları arasında yer alıyor. Atıl arazilerin tarıma kazandırılması, tarım alanlarının muhafaza edilmesi, çiftçiye tohum destekleri gibi birçok projeyi gururla, onurla izliyoruz. Ben bu tür faaliyetler için Sayın Başkanı kutluyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Değerli çiftçilerimize, tarımla uğraşan herkese, belediyemize bereketli bir hasat, bol ürün ve bol kazanç diliyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALARIMIZI OY DEVŞİRME NİYETİYLE YAPMIYORUZ”

Törendeki konuşmasına “Biz göreve geldiğimizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Toprak o kadar cömert ki dökülen her damla alın terinin karşılığını verir.’ sözünden hareketle kolları sıvadık.” diyerek başlayan Başkan Yılmaz, “Bugün burada beraber olmamızın nedeni yine yerli ve milli bir proje. Toprakla buluşturduğumuz Seymen marka, tamamen yerli tohumu hasadın ardından Silivri’deki dar gelirli çiftçi ve hayvancılarımızla buluşturuyoruz. Biz görevi devraldığımız günden beri Silivri’de ekilmeyen, dikilmeyen tarım arazisinin kalmayacağını, siyasetçilerin kendi arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına, kendi partililerine hiçbir kira bedeli almadan verdikleri belediyeye ait arazilerin tamamını ekeceğimizi söyledik. Bu çalışmaları yaparken bir para kazanma niyetinde olmadığımızı aksine çiftçilere, hayvancılara ve tarıma destek olacağımızı söyledik. Bu anlayışla; geçen yıl 350 dönüm araziye yaptığımız ekimlerle 600 çiftçimize 120 ton arpayı 200’er kiloluk dilimlerle dağıttık. Hasattan elde ettiğimiz 5 bin 500 balya samanı da yine dar gelirli hayvancılarımıza dağıttık. Bu faaliyetlerimizden çok ciddi dönüşler aldık. Bu yıl Silivri Belediyesi olarak; çıtayı daha yukarıya taşıyarak belediye arazilerimizin 1000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçeği, 75 dönümüne silajlık mısır ektik. 5’er 10’ar dönüm belediye arazimizi; bamya, kavun, domates, biber gibi ürünleri üretmek isteyen özellikle hanımlar başta olmak üzere çiftçilerimize hiçbir ücret almadan tahsis ettik. Yaptığımız tohumluk arpa ve buğday hasadından yaklaşık 700 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Girdi maliyetleri vs. çıktıktan sonra elimizde kalan 500 ton tohumluk arpa ve buğdayı, 200’er kiloluk dilimlerle çiftçilerimize hiçbir ücret almadan dağıtacağız. Yine bu hasattan elde edeceğimiz 40-50 bin balya civarında samanı da dar gelirli hayvancılarımıza hediye edeceğiz. Bu yıl samanın balyasının yaklaşık 30 lira olduğu ve çiftçilerimizin ahırına hiçbir zahmet çekmeden indirdiğimiz düşünüldüğünde çok ciddi bir destek veriyoruz. Biz Silivri Belediyesi olarak çalışmalarımızı oy devşirme niyetiyle yapmıyoruz. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir kardeşiniz olarak, yerli ve milli bir siyasetçi olarak; hem Silivri’mize hem de Türkiye’mize namus borcu olduğundan hareketle bu çalışmaları yapıyoruz.” dedi.

“ÇITAYI HER YIL BİRAZ DAHA YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ”

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri 500 hektar yani 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir verimli arazisiyle Türkiye’de hiç azımsanmayacak bir tarım ambarı konumunda. Bu yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazisini üretime kazandırdık. 110 dönüm araziye nohut ve fasulye ekmişiz. Elde ettiğimiz nohut ve fasulyeleri Bizden Size Sosyal Market aracılığıyla fakire fukaraya, garibe gurebaya yardım olarak veriyoruz. Geçen yıl 75 dönüm arazimize ayçiçek ektik ve elde ettiğimiz ürünlerden Antalya Yağ’ın destekleriyle 5 litrelik 2000 teneke ayçiçek yağı üreterek ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu yıl ise 500 dönümlük araziye yaptığımız ayçiçek ekiminden 50 bin litre ayçiçek yağı üretmeyi hedefliyoruz. Bu 50 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk dilimler halinde 10 bin ailemizin sofrasına sunacağız. Yine 50 bin adet atalık tohum üreterek bölge çiftçisine ücretsiz dağıttık. 8 serada üretimimiz devam ediyor. Göreve geldiğimizde atıl durumda bulunan kovanları tekrar üretime sokarak geçtiğimiz yıl 500 kg. lavanta balı ürettik. Dört farklı üzüm çeşidi ektik. 8 adet yerli ve milli ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Bu yıl da hayvancılarımızın kaba yem ihtiyacını desteklemek adına 75 dönüm arazimize mısır ektik. Hasadın ardından silajlayıp 500’er kiloluk dilimlerle yine çiftçimize ücretsiz dağıtmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da artıracağız. Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülleri Yerel Kalkınma kategorisinde ‘Atalık Tohumlardan Doğal Pazara’ projemiz 381 proje arasından ödüle layık görüldü. Yaptığımız çalışmaları amatör ruhla ama bilimin ışığında ve akademik kadrolarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde yapıyoruz. Bu yıl Silivri Belediyesi olarak verdiğimiz destek 5 milyon TL ila 7 milyon TL arasında değişecek. Bu yardımların içerisinde arpalık tohum var, saman var, yağ var, silajlık mısır var. Her yıl üstüne biraz daha koyarak, çıtayı her yıl biraz daha yukarıya taşıyarak bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Tarım demeyi, tarımsal üretimi, hayvancılığı ve eli nasırlı, gönlü topraktan ayrılmamış çiftçilerimizi desteklemeyi inatla sürdüreceğiz.” diye konuştu.

“TARIM, ORMAN VE HAZİNE ARAZİLERİ BENİM NAMUSUM”

Silivri’de tarım, orman ve hazine arazilerine kaçak yapıların inşa edildiği bir dönemde olduklarını ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “İmar affının kötüye kullanılması nedeniyle arazilerimiz çok ciddi işgal altında. Biz bu toprakları koruyamazsak 20 sene sonra burada ne ekilecek tek bir toprak, ne dikilecek tek bir bahçe bulabiliriz. Her platformda; ‘Hiçbir belediye başkanı yakını, eşi, dostu için beni aramasın. Hazine, orman ve tarım arazilerine yapılacak her türlü yapıyı, yapan kişinin kartvizitinde ne yazarsa yazsın tek tek yıkacağız. Hatta beni aradığınızda en hızlı yıkılacak yerler bilin ki sizin tanıdıklarınızın olacak. Çünkü bu aramayı ihbar kabul ederek ertesi gün işleme geçiyorum.’ diye söylüyorum. Bu toprakların bize atalarımızdan miras değil emanet olduğundan hareketle bu arazilere inşa edilen kaçak yapıları tek tek yıkacağız. Ama bu konuda iş birliğine ihtiyaç var. Çünkü ormanın içerisinde helikopter ve drone dışında hiçbir şeyle göremeyeceğimiz yerlere kaçak yapılar inşa ediliyor. Bu topraklar benim namusum ve bu konudaki kararlılığım sonuna kadar sürecek. Ben muhtarlarımdan, sivil toplum örgütlerinden ve tüm hemşehrilerimden kaçak yapılarla mücadelede destek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fenerköy Mahalle Muhtarı Muharrem Eren, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı ve Sarı Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk, Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, Gölet Sulama Kooperatifi Başkanı Veli Özcan, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, biçerdöverin direksiyonuna geçerek tarlayı sürdü. Tören, yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 17:40