Başkan Yılmaz: “Canla Başla Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı. 2021 yılının sağlık, bereket ve huzur getirmesini dileyen Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “2020 yılı; derin üzüntülerin ve acı hadiselerin meydana geldiği, herkesi kederlendiren ve endişelendiren olayların fazlaca yaşandığı bir yıl olmuştur. Dünya çapında yayılarak milyonlarca insana bulaşan koronavirüs hastalığı, ülkemizde de görülmesine bağlı olarak ilçemizi de olumsuz etkilemiştir. Binlerce kişiye sirayet eden ve toplumu birçok yönüyle tesir altına alan virüsle ilgili topyekûn bir mücadele verilmektedir. Bu beladan kurtulmak ve bertaraf etmek adına Belediyemiz ile bütün kurumlar ve vatandaşlarımız üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Her şeyden önemlisi, bu salgın bize sağlığımızın ve sevdiklerimizi korumanın değerini bir kez daha hatırlatmıştır. Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara riayet edildiği takdirde hasretle beklediğimiz günlere kavuşacağımızı özellikle belirtmek isterim.

MARKA KENT MUTLU SİLİVRİ İÇİN SEFERBER ETTİK

Her yeni yıl, sadece takvim yapraklarının değişmesi değildir. Umut ve beklentilerimizin tazelendiği bir süreç, muhasebe ve değerlendirme fırsatları sunan bir zaman dilimidir. Her yeni yıl, geride bıraktığımız bir yılın gözden geçirildiği, planlamasını yaptığımız önümüzdeki yılın ise başlangıcıdır. 2019 yılında bizlere emanet ettiğiniz Silivri Belediye Başkanlığının tüm yetki ve imkânlarını, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı daha güzel bir Silivri’de yaşatmak, Silivri’yi özlediği ve hak ettiği hizmetlerle buluşturmak adına ‘Marka Kent Mutlu Silivri’ için seferber ettik. Hayata geçirdiğimiz her projenin ardından yüzünüzdeki memnuniyet ve mutluluk bizlere güç verdi. Sizlerden aldığımız bu güçle her güne yeni bir heyecan ve çalışma azmi ile başladık.

SİLİVRİ’DE HAYAT VAR DİYEREK DEVAM EDECEĞİZ

Kıymetli Silivrililer… Yeni ümitler ve beklentilerle gireceğimiz 2021 yılında, tüm mesai arkadaşlarımla birlikte daha güzel bir Silivri için canla başla çalışmaya ‘Silivri’de Hayat Var’ diyerek ve ‘Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir.’ anlayışıyla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2021 yılında; hastalık yerine sağlığın, kavga yerine barışın, çatışma yerine uzlaşmanın, hiddet yerine sağduyunun, ayrılık yerine kucaklaşmanın ve bütünleşmenin egemen olması en öncelikli dileğim ve beklentimdir. Bu duygu ve düşüncelerle, gönlünüzden geçen bütün güzelliklerin ömrünüze katılması temennisi ile yeni yılınızı tebrik ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl diliyorum.”