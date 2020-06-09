Başkan Yılmaz Çocuk Sağlığı Protokolünü İmzalandı

Silivri Belediyesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında, Silivri genelinde sağlık araştırmaları, sağlık taramaları, sağlık eğitimi, üniversite öğrencilerinin bilgi, görgü, beceri ve uygulamalarını artırmaya yönelik proje tasarlamak ve öğrencilerin projelere katılım sağlamalarına yönelik çalışma ve faaliyetleri kapsayan işbirliği protokolü, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel tarafından video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından imza altına aldı.

“HEMŞERİLERİMİZİN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, toplum sağlığı açısından Kültür Üniversitesi ile imzalanan protokolün Silivri için çok faydalı olacağına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi: “Sağlıklı yaşamın önemini en çok hissettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu anlamda Silivrili hemşerilerimizin sağlığı da bizim için çok önemli. İstanbul Kültür Üniversitesi ile çok önemli bir sağlık protokolüne imza attık. Bu protokolü bir proje olarak da değerlendirebiliriz. Silivri’mizin tüm mahallelerini kapsayacak sağlık taramaları ile henüz fark edilmemiş bedensel problemler tespit edilebilecek, ileri yaşlarda karşılaşılması muhtemel bazı önemli sağlık problemlerinin önüne geçmek için de bir fırsat sağlayacaktır.”

“ÇOCUKLARA ÖZEL SAĞLIK TARAMASI YAPILACAK”

Silivri’de yaşayan çocuklar için özel bir çalışma yapılacağını belirten Başkan Yılmaz, “Çocuklarımızın sağlığıyla ilgili koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasına yönelik çok önemli bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Özellikle büyüme ve gelişme döneminde belirginleşen ve ileri yaşlarda önemli İskelet Sistemi Problemlerine yol açan durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi ölçme ve değerlendirme uygulamaları alanında uzman isimler tarafından yürütülecek. Yapacağımız çalışmalar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu da, sağlıklı nesillerin yetişmesi için yapabileceğimiz en değerli hizmetlerimizden birisi olacaktır. Ayrıca düzenleyeceğimiz paneller ve eğitimlerle yapmak istediklerimizi daha geniş kitlelere duyuracak ve çok daha detaylı bir şekilde paylaşmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, katkılarından dolayı İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel’e teşekkür etti.