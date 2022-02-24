Başkan Yılmaz Emekli Personelle Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediyeden emekli olan personellerle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak yapılan plaket takdim töreninde eski başkan yardımcılarından Emine Tarin ve Mehmet Has’ın yanı sıra emeklilik duygusu yaşayan Bayram Köksal, Turan Tokmak, Abbas Ali Erol, Hasan Çalışkan, Hüdayim Tüzün, Cevdet Tuzaktepe, Cemal Aydın, Muammer Paşkı, Nedim Gümüşay, İsmail Çalışkan, Selvet Çabuk, Deniz Kitapçı, Özgan Bedel, Mustafa Boztepe, Mehmet Tırman, Ahmet Pala, Doğan Güven ve Dursun Derin ile belediye meclis salonunda bir araya gelen Başkan Yılmaz, yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.

BAŞKAN YILMAZ: “SİZLERLE ÇALIŞMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM”

Başkan Yılmaz, “Uzun yıllar Silivri’ye hizmet etmiş sizlere bir arada olmaktan memnuniyet duydum. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren vefanın Silivri’de yaşadığı ve yaşatıldığı hissini herkese vermek istiyoruz. Çalışana, hak edene hak ettiğini vermek ve onu anlamak, onere etmek gerekir. O nedenle bizler de bugün bu kuruma uzun yıllar hizmet etmiş arkadaşlarımıza bir vefa örneği, bir anı, bir plaketi sizlerle paylaşmak istedik. Göreve geldiğimiz günden itibaren Silivri demeye, insan demeye devam ettik. Birçok önemli proje ve hizmeti Silivri’mize kazandırdık. Mesai arkadaşlarımızın çalışma şartlarını iyileştirme konusunda çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Büyüyen Silivri’nin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi için iki tane ek hizmet binamızın inşasını sürdürüyoruz. Bir tanesi araçlar amirliğimizin arkasında 5 bin metrekarenin üzerinde bir ek hizmet binasını oraya inşa ediyoruz. Hemen belediyemizin arkasındaki alana da 300 araçlık bir otopark üzerinde de 4 bin 500 metrekare bir ek hizmet binası yapıyoruz. Hak edene hak ettiğinin ve alın terinin soğumadan verilmesinden hareketle, geldiğimiz günden itibaren mesai arkadaşlarımızın hak ettiklerini onlara zamanında sunmayı kendimize şiar edindik. Silivri Belediyesi olarak uzun süredir maaşlarını, denge tazminatlarını, ikramiyelerini, sizler gibi emekli olanların emekli ikramiyeleri zamanında ve hızlı bir şekilde ödemeye dikkat ediyoruz. Önümüzdeki dönemde personel çocuklarının ücretsiz bir şekilde faydalanacağı ücretsiz bir anaokulu yapmayı hedefliyoruz. Yemekhanemizin son ihalesini yapmadık. Kendi personel yemeğimizi kendi arkadaşlarımızla yapıyoruz. Hem daha sağlıklı hem de kalori değeri daha yüksek yemekleri de yemekhanemizde çıkarıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın veriminin artması ne kadar iyi şartlarda çalıştığına bağlıdır. Temizlik işlerinde, park ve bahçelerde çalışan bir arkadaşımızın duşu, soyunma odası olmayan çalışma şartlarında eve üstü başı kirli dönmesini de istemiyoruz. Sizlere kıymet veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Ben bir kez daha sizlerle çalışmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar Silivri’ye yapmış olduğunuz hizmetler için ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız adına hepinize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Yılmaz’ın konuşmasından sonra söz alan emekli personeller, Başkan Yılmaz’a kendilerine verilen değer ve hatırlanmalarından dolayı teşekkür etti. Program emekli personele plaket takdimi ve günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sonra erdi.