Başkan Yılmaz: “Emin Adımlarla İlerliyoruz”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Silivri’de hayata geçirilecek yatırımların takibini sağlayan Başkan Yılmaz, “İlçemizi marka kent yapma konusunda kararlıyız ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Boydaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Ahmet Nehar Poçan’ı ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni projeler üzerine görüşme gerçekleştirdi ve devam eden çalışmalar konusunda brifing verdi.

Silivri’de hizmet hasretinin sona erdiğini belirten Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden itibaren durmaksızın çalışıyoruz. Bu yöndeki gayretlerimizi herkes görüyor ve tüm kurumlar ile çözüm odaklı, hizmet odaklı temas halindeyiz. Çünkü Silivri’mizin hizmete ihtiyacı var, yeni yatırımlara ihtiyacı var. Boşa geçirecek bir günümüz olmadığının bilinci ile marka kent hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu, bakan yardımcılarımızı ve genel müdürlerimizi ziyaret ettik. İlçemize yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili görüştük. Bütün hükümet üyelerine hemşehrilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.