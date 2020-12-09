Başkan Yılmaz “Gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz”

Başkan Volkan Yılmaz, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kavaklı bölgemizde ‘’Plazma Üretimi’’ yapılmak üzere, Endüstri Bölgeleri kurulmasına ilişkin kanun çerçevesinde yapılmış olan arazi tahsisi işlemini; “rant oluşturmak ve peşkeş çekmek” gibi bir takım kavramlarla ilişkilendirerek, yanlış bilgilere dayalı iddia, hatta ithamlarla, kamuoyunda yanlış kanaatlerin oluşması için çaba sarf eden CHP ve temsilcilerine 7 Aralık 2020 tarihindeki meclis toplantımızda gereken cevaplar verilmiştir.

Geçmişte ve günümüzde kendilerinin yapamadıklarını, hayata geçirenlere sürekli karşı çıkarak muhalefet yapılmasını alışkanlık haline getirenlerin tekrardan sahneye çıktıkları bu süreçte, “Sen şöyle dedin, ben böyle diyorum.. geçmişte şöyleydi, şimdi böyledir…” şeklindeki bir nevi kısır çekişmelerle halkımızın meşgul edilmesine vesile olacak tartışmaların içerisinde Silivri Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak şahsım yer almayacaktır.

Çünkü gün, tartışmalarla geçirilecek gün değildir. Yılların ihmalinin sebep olduğu problemlerin çözülmesi ve hizmetlerin bir an önce Silivrili hemşehrilerimize sunulması gerekmektedir.

O sebeple, “Hizmetlerimiz birileri için değil herkes içindir” anlayışı ile gece-gündüz çalışmaya büyük azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Hizmetlerimizin takdirini kuşkusuz günü geldiğinde milletimiz yapacaktır.

Kavaklı’daki arazi tahsisi ile ilgili olarak bundan sonraki süreç, hükümetimizin almış olduğu kararın yatırımcının yükümlülükleri çerçevesinde hayata geçirilmesi olacaktır.

Söz konusu kararın hayata geçirilmesi sonrasında bölgemizin kazanımları ve ülkemiz için yaratılacak ekonomik katma değerle ilgili takdir ve değerlendirmelerin sadece “istemezükçüler..!”ce değil halkımız tarafından yapılacağı bilinmelidir.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 15:25