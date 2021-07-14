Başkan Yılmaz: “İBB Sinekle Mücadele Görevini İlçe Belediyelerine Devretsin”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivrisinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yaptınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda temizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik. Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek harcama yapmıştık.” dedi.

“YETKİ BÜYÇESİYELE BERABER 39 İLÇE BELEDİYE BAŞKANINA DEVREDİLSİN”

Konuşmasında sorunun çözümü için öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifadelere yer verdi: “İstanbul’da vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde bana en çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne olacak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon üyemize şunu söylemek istiyorum. CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler. Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uçkunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken rakamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi, göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinekten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyorum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39 ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyelerinin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere devreder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”