Başkan Yılmaz: “Koskoca İski’yi Getirdiğiniz Duruma Bakın!”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2021 yılı Ekim ayı toplantısının 1. birleşiminde konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB’ye yönelik eleştirilerine İSKİ üzerinden devam ederek, köylerde indirimli su kullanımına yönelik MHP Grubu tarafından verilen önergeyi hatırlattığı konuşmasında, köylüye gelen zam farkı kaynaklı haksız yüksek su faturalarına karşı çiftçinin ve hayvancının yanında olacaklarını söyledi.

“BU FATURADA OKKALI BİR RAKAM VAR!”

İBB Meclisi Ekim ayı toplantısında köylerde tarım ve hayvancılık yapan çiftçi ve hayvancılara gelen yüksek tutarlı su faturalarını gündeme getiren Başkan Yılmaz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da yaşayan çiftçiye, hayvancıya reva gördüğü muamele üzerine yine bu kürsüde kırsalı, tarımı, hayvancıyı ve istismar edilen köylüyü konuşmak üzere huzurlarınızdayım.” diyerek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “MHP Grubu olarak 28.11.2019 tarihinde 33 köyde 5 yıldır uygulanan indirimli su tarifesinin sona ermesi sonucu köylerimize tekrar indirimli su verilmesi ile ilgili bir teklifi yüce meclisimize sunmuştuk ve tüm meclis üyelerimizin kabul oyu ile meclisimizden geçmişti. Bu teklifin amacı kırsalı, köyü, köylüyü, tarım ve hayvancıyı desteklemekti. Meclisimizde kabul edilmesiyle sevinmiş ve 33 köyümüze müjdeyi vermiştik. Fakat sonra bu sevincimiz kursağımızda kalmıştı. Çünkü İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu, zimmet çıkar bahanesiyle bu kararı veto ederek meclisimize iade etmişti. Bu veto ile 33 köyümüze indirimli suyun önüne set çekilmiş oldu. Bu kardeşiniz bu kürsüde her tarım ve hayvancılık konuşulduğunda, her fırsatta bu konuyu gündeme getirerek, Beşiktaş’taki yüzme havuzunu dolduran su ile köylerimizde havucu, domatesi ve ineği sulayan suyun aynı fiyatta olamayacağını söyleyerek ‘el vicdan, el insaf’ demişti. İSKİ tarifeler yönetmeliği gereği su fiyatlarını belirleme yetkisine sahipken, daha önceki uygulamayı devam ettirmesinde hiçbir hukuki sıkıntı yokken, işi yokuşa sürüp, topu taca atarak, zimmet çıkar bahanesiyle köylümüze pahalı suyu reva görmüştür. İşin özeti de budur aslında! Şimdi bu konu yine neden gündeme geldi? MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz konuşacak konu bulamadı da yine köylere reva görülen pahalı su konusunu konuşuyor diyebilirsiniz. Bu konuyu tekrar gündeme getirmemin sebebi, köylerden bizlere yağmur gibi gelen şikâyetler. İSKİ’nin yolladığı ilave bir su faturası var. Bu faturada birim fiyatı yok, tüketim miktarı yok, bu faturada hiç bir şey yok. Bir tek en alt satırda köylünün ödeyeceği 2.645 lira 50 kuruş gibi ‘Okkalı’ bir rakam var. Bu faturanın sahibi olan kişi Silivri’nin Yolçatı köyünde hayvancılık yapan bir vatandaşımız.”

“KOSKOCA İSKİ BU KADAR MI ACZE DÜŞTÜ?”

Meclis kürsüsünden Silivri Yolçatı Mahallesinde hayvancılık yapan bir vatandaşa gelen fatura üzerinden eleştirilerini sürdüren Başkan Yılmaz, haksız yere 4 aylık farkla ödeme talep eden İSKİ’ye karşı vatandaşların yanında olacaklarını ifade ederek, “İBB yönetimi bu sorunu biz çözemiyoruz, topu taca atıyoruz, TBMM bu sorunu çözsün dedi. Üzerinize vazife olan su tarifelerinden aldığınız yetkiyle yapacağınız indirimi yapmayıp bunu TBMM’ye adres gösterdiniz. Bizler de Cumhur İttifakı olarak, AK Parti’nin önerisiyle yasalaşan “Kırsal Mahalle Yasası” ile 2022 Ocak ayından başlayarak bu sorunu çözüldü. Bu karara kabul oyu veren Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Milletvekillerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. “Kırsal Mahalle” kapsamına alınacak İstanbul’daki tüm köylerimiz, artık eskisi gibi ucuz su kullanacak. Yani 2022 yılı Ocak ayında artık bu konu gündeme gelmeyecek, köylerden bize yağmur gibi gelen bu şikâyetler son bulacak. Bu faturanın sebebi nedir diye şaşkınlıkla araştırdığımızda, İSKİ’nin 5 yıllık indirimli fiyat tarifesinin bitişi ile zamlı faturaya geçişi arasındaki yaklaşık 4 aylık zaman dilimi arasındaki indirimli kesilen faturaların farkının ‘’Köylüye’’ kesildiğini gördük. Ya Allah aşkına, koskoca İSKİ bu kadar mı acze düştü? Koskoca İSKİ bu kadar mı zor durumda? Koskoca İSKİ’yi getirdiğiniz duruma bakın. Yazıklar olsun! Bu konunun peşini bırakacak mıyız? Tabii ki de hayır. Köylümüzü, çiftçimizi, hayvancımızı size ezdirecek miyim? Tabii ki de hayır. Şimdi buradan 33 köy muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza sesleniyorum: Hukuk mücadelemizi başlatıyoruz. Bu haksız, hukuksuz ve vicdansız faturaları tüketici hakem heyetlerine taşıyacağız. Örnek matbu dilekçelerimiz hazır. Yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek.” dedi.

“KÖYLÜYE SUYU PAHALIYA SATAMAYCAKSINIZ!”

Başkan Yılmaz, yasalaşan Kırsal Mahalle Statüsü’nü hatırlattığı konuşmasında, “Birileri ne diyordu; ‘Direne direne kazanacağız’. Size şunu da söyleyeyim, 2022 Ocak ayından sonra ne kadar direnirseniz direnin, suyu köylüye artık pahalıya satamayacaksınız! Çünkü hükümetimizin yaptığı çalışma neticesinde büyükşehirlerdeki su kanalizasyon idarelerinden bu yetkiyi size vermeyecekler. Dörtte bir oranında indirimli su faturasını isteseniz de istemesiniz de kesip çiftçiye, hayvancıya yollamak zorunda kalacaksınız. Bizde 33 köyümüzdeki vatandaşlarımızla birlikte ödediğimiz su faturalarındaki fazla tutarların iadesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi. Başkan Yılmaz CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul’da CHP’li belediyelerle düzenlenen ‘Tarım Kalkınma Zirvesi’ üzerinden de eleştiride bulunarak, “Yaptığınız tarım zirvesinde çiftçilerin, hayvancıların sorunlarının aşikâr bir şekilde tartışılmasını beklerdim sizlerden.” diyerek sözlerine son verdi.