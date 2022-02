Başkan Yılmaz: ‘Köylere gözümüzü yumup kulağımızı kapatmıyoruz’

Silivri Belediyesi, Akören Mahalle Evi’nde eğitim gören kadın kursiyerler ve mahalleli kadınlara kahvaltı programı düzenledi. Akören Mahallesi’nden yaklaşık 60 kadının Kalepark Sosyal Tesislerinde misafir edildiği programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Filiz Güler ve Sultan Aşkın ile Akören Mahalle Muhtarı Hüseyin Ergin katıldı. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda konuşan Başkan Yılmaz, kadınların hayatın içindeki önemine değinirken, Silivri Belediyesi tarafından kadınlar için yapılan hizmet ve destek projeleri ilgili bilgiler verdi.

“OMUZLARINIZDAKİ YÜKE ORTAK OLMAK ADINA SİZLERLE BİR ARADA OLACAĞIM”

Programa katılan kadınlara hitaben konuşma yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’de yaşayan kadınlarla bir arada olmaktan her zaman büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerle bir araya gelerek sohbet imkânı bulduğumuz her toplantı, şehirde yaşanan bütün problemin gündeme geldiği programlar oluyor. Kadın demek; evdeki, okuldaki çocuk, askere giden genç demek, evlilik çağındaki gençler demek, evde bakıma muhtaç yaş almış büyüklerimiz demek, evde yaşayan engelli vatandaşlarımız demek. Kısacası bu hayatın tüm yükünü taşıyan bütün omuzlar bugün burada.” dedi.

“SİLİVRİ’DE ÜRETTİKLERİMİZ İSTANBUL’U BESLER”

Konuşmasında Silivri Belediyesi tarafından çiftçi ve hayvancıya yönelik destekler ve diğer hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle çok müstesna, çok önemli bir şehir. Birçok potansiyeli içerisinde barındırıyor. Biz Silivri’nin yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibret görülen bir anlayışla yönetilemeyeceğini her fırsatta söyledik. Akören var, Danamandıra var, Sayalar var, köylerimiz var dedik. Silivri’ye değer katan verimli topraklarımız var dedik. Bu topraklardan gönlünü ayırmayan çiftçilerimizle, hayvancılarımızla beraber olacağız, destek olacağız dedik. Silivri’de oturan ve bu yıl üniversiteyi kazanan her gencimize 500 TL burs verdik. Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına giren Silivrili bütün çocuklarımızın kayıt paralarını ödedik. Bu yaz üniversiteye gidecek olan gençlerin de sınav paralarını yine biz ödeyeceğiz. Bu çalışmaları biraz olsun yükünüzü hafifletmek, gençlerimize itici bir güç olabilmek, onlara motivasyon sağlayabilmek adına yapıyoruz. Pandemide gıdanın ne kadar önemli olduğunu, herkesin kendi gıdasını üretmesi gerektiğini yaşayarak gördük. Biz bu düşünceden hareketle çiftçilik faaliyetlerimize devam ediyoruz. Belediyemize ait olan ve daha önce hiç ekilmeyen, kimin ektiği belli olmayan eşe, dosta ahbaba verilmiş ve hiçbir kira alınmadan ekilen tarlalarımız vardı. Biz şu an Silivri Belediyesi olarak 3.500 dönüm arazide çiftçilik yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz ürünleri köylerimizde tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu yıl 100 bin balya saman, 30 bin balya yem bezelyesi ve 100 bin litre ayçiçek yağı üretimini kendimize hedef koyduk. İddia ediyorum Akören’deki, Fener’deki, Kurfallı’daki tarım arazileri gün gelecek imarlı arazilerden daha değerli hale gelecek. Silivri’de üretirsek ürettiklerimiz 16 milyon nüfuslu İstanbul’u besleyebilir. Silivri’de o potansiyel ve kapasite var. Bu, Silivri’de yaşayan çiftçinin köylünün tekrar eski günlerdeki bolluğa berekete kavuşması demek. Bunun için kooperatifleşme adına, kadın kooperatifleri adına yapacağımız çalışmalar var.” ifadelerini kullandı.

“KÖYLERDE YAŞAYAN FAKİR FUKARAYI BİZE BİLDİRİN”

Silivri Belediyesi tarafından Akören’e yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Akören’de bir hayırseverimizle sağlık evimizi bitirdik. Sizlerin, düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması yapabileceğiniz, çocuklarınızın spor yapabileceği bir parkı Akören’e hediye edeceğiz. İnşallah Haziran ayı içerisinde tamamlamış olacağız. Spor sahasının eksikleri var onları da tamamlayacağız. Spor sahası olmayan köylerimizin de sahalarını tamamlayacağız. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızı tekrar tiyatro ile buluşturmaya başlayacağız. Bunun ilkini de Akören’de gerçekleştireceğiz. Akören’deki okulumuzun tiyatro salonunu yenilemiştik. Burada da çocuklarımız için tiyatro gösterimlerine başlıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığı ile hasta nakil hizmetlerimiz, sağlık hizmetlerimiz, evde bakım hizmetlerimiz, gıda, giyecek yardımlarımız var. Sizlerden ricam köyde aç, açıkta, fakir, fukara, düşkün, yetim kim varsa muhtarınız aracılığı ile bize bildirin, bizim haberimiz olsun. Eğer biz oraya gelip o fakire, düşküne yardım etmezsek gelin benim yakama yapışın. Biz bunun için varız. Kısacası Silivri sadece sahilden ve çarşı merkezinden ibaret değil diyerek köylere gözümüzü yumup kulağımızı kapatmıyoruz. Ramazan ayında iftar programlarımız olacak. Pandeminin bitişiyle beraber kültür gezilerimiz olacak.” diye konuştu.

Kahvaltıya katılan kursiyerler Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a kadınlara verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.