Başkan Yılmaz: “Metro Projesi Ne Oldu?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2021 yılı Mayıs Ayı Meclisi 3. oturumunda yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşümle ilgili verdiği bilgiler üzerinden eleştirilerde bulundu. İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan Beylikdüzü-Silivri arası metro projesini bir kez daha hatırlatan Başkan Yılmaz, “Silivri’yi, Büyükçekmece’yi, Beylikdüzü’nü ve İstanbul’u ilgilendiren, Beylikdüzü-Silivri arası metro projenizi size hatırlatmak istiyorum. Bunu da bana hatırlatan, CHP’nin gençlik kollarında görev yapan, şu an yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan bir kardeşimiz.” dedi.

“SİLİVRİ’DE BIRAKIN 1000 KONUTU 1 KONUT DAHİ GÖRMEDİK”

İBB’nin depreme karşı aldığı önlemler ve kentsel dönüşüm çalışmaları konusunda yetersiz olduğunun altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yaptıklarını hızlı bir şekilde anlattı. Anlattıklarının arası da; hazırlanan raporlar, yapılan konferanslar ve toplantılar yer alıyor. Bir araştırmaya göre; tüm dünyada depremden muzdarip kentler içerisinde, üzerine en fazla araştırma yapılan ve en fazla rapor yazılan ilin İstanbul olduğunu biliyor musunuz? Artık bizim rapora, nasihate ya da kuru lafa ihtiyacımız yok. Bir an önce kentsel dönüşüme başlamaya ihtiyacımız var. Ben Sayın İmamoğlu’na İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak seslenmek istiyorum; lütfen İstanbul’a verdiğiniz sözlerin arkasında durun. Ne dediniz? ‘1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut üreteceğiz.’ Bu rakamı böldüğünüzde 2 yılda toplam 40 bin konut yapılması gerekiyordu. Ben şimdi salonda bulunan bütün meclis üyelerine ve belediye başkanlarına sormak istiyorum; İstanbul’da bulunan 39 ilçede 40 bin konuttan nasibini almış bir ilçe var mı? Yani 40 bin konutu bu ilçelere böldüğümüzde 39 ilçenin her birine yaklaşık 1000 konut inşa edilmesi gerekiyordu. Silivri Belediye Başkanı olarak söylüyorum; Silivri’de bırakın 1000 konutu, 1 konut dahi görmedik. Bu nedenle ben İBB yönetimini, geç de kalmış olsalar; her türlü siyasi mülahazalardan uzak, insan odaklı bir kentsel dönüşüm için harekete geçmeye davet ediyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ METRO PROJESİNİ HATIRLATTI

Konuşmasına, Beylikdüzü ile Silivri arasında yapılması planlanan metro projesiyle ilgili devam eden Başkan Yılmaz, “CHP’nin gençlik kollarında görev yapan ve şu an yerel gazetede köşe yazarlığı yapan Şahin Dirik kardeşimiz, bana Silivri’nin İBB’de ilk defa konuşulduğunu ifade ederek; ‘Ben CHP’li yetkililerin söyleyemediğini sizin söylemenizi istiyorum. Beylikdüzü-Silivri arasındaki metro projesi ne oldu diye yazdı. Ekrem İmamoğlu’nun seçim kitapçığında Silivri’ye vadettiği ve esasında Silivri’yi, Büyükçekmece’yi, Beylikdüzü’nü ve İstanbul’u ilgilendiren, Beylikdüzü-Silivri arası metro projesini buradan İBB yetkililerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.