Başkan Yılmaz: “Metro Projesi Ne Oldu?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB 2021 yılı Mayıs Ayı Meclisi 3. oturumunda yaptığı konuşmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşümle ilgili verdiği bilgiler üzerinden eleştirilerde bulundu. İmamoğlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan Beylikdüzü-Silivri arası metro projesini bir kez daha hatırlatan Başkan Yılmaz, “Silivri’yi, Büyükçekmece’yi, Beylikdüzü’nü ve İstanbul’u ilgilendiren, Beylikdüzü-Silivri arası metro projenizi size hatırlatmak istiyorum. Bunu da bana hatırlatan, CHP’nin gençlik kollarında görev yapan, şu an yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan bir kardeşimiz.” dedi.
“SİLİVRİ’DE BIRAKIN 1000 KONUTU 1 KONUT DAHİ GÖRMEDİK”
BAŞKAN YILMAZ METRO PROJESİNİ HATIRLATTI
Konuşmasına, Beylikdüzü ile Silivri arasında yapılması planlanan metro projesiyle ilgili devam eden Başkan Yılmaz, “CHP’nin gençlik kollarında görev yapan ve şu an yerel gazetede köşe yazarlığı yapan Şahin Dirik kardeşimiz, bana Silivri’nin İBB’de ilk defa konuşulduğunu ifade ederek; ‘Ben CHP’li yetkililerin söyleyemediğini sizin söylemenizi istiyorum. Beylikdüzü-Silivri arasındaki metro projesi ne oldu diye yazdı. Ekrem İmamoğlu’nun seçim kitapçığında Silivri’ye vadettiği ve esasında Silivri’yi, Büyükçekmece’yi, Beylikdüzü’nü ve İstanbul’u ilgilendiren, Beylikdüzü-Silivri arası metro projesini buradan İBB yetkililerine bir kez daha hatırlatmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.