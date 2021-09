Başkan Yılmaz: “Rayiç Bedel Artışları Sadece Silivri’de Olmadı”

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Eylül ayı toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunda muhalefet temsilcilerinin gündeminde Silivri’deki rayiç bedel artışları vardı. Konuyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, Silivri’de yapılan rayiç bedel artışlarının hangi kriterlerle yapıldığına dair bazı sorular yöneltti. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz muhalefet sıralarından yöneltilen sorulara rayiç rakamlar ve örneklerle detaylı bir yanıt verdi.

“ARTIŞLAR BİRÇOK İLÇEDE UYGULANAN RAKAMLARIN ALTINDA”



Silivri’deki rayiç bedel artışlarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Yerel yönetimlerinin en önemli gelir kaynaklarının başında emlak vergileri geliyor. Emlak vergileri sizin yatırımlarınızı yapabilmeniz için önemli bir gelir kaynağıdır. Yani sizin önünüzü görmenizi sağlayan en önemli sabit gelir emlak vergileridir. Vergi Usul Kanunu uyarınca her dört yılda bir asgari ölçüde arsa ve arazilerin metrekare birim değerleri Takdir Komisyonları tarafından tespit edilmektedir. Bu çerçevede, bütün belediyelerde olduğu gibi Silivri Belediyesi tarafından da 2021 yılında bina, arsa ve araziler için 2022-2023-2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak emlak vergisine esas değerler için metrekare birim miktarları Takdir Komisyonu eliyle belirlenmiştir. Takdir Komisyonlarınca 4 yılda bir belirlenen emlak vergisi değerleri, tespit yılını takip eden 3 yıl boyunca Yeniden Değerleme Oranının yarısı kadar artırılarak uygulanmak zorundadır. Geriye doğru bakıldığında, Silivri ilçesi için Emlak Vergisine ilişkin değer tespitleri 2005, 2009, 2013 ve 2017 yıllarında yapılmıştır. 2022-2025 yıllarında uygulanacak değerler için ise 2021 Haziran ayında Takdir Komisyonunca tespitler yapılmıştır. Takdir Komisyonlarının, arsa ve arazi birim değerlerinin tespitlerinde dikkate alınan en önemli kriter, yerleşim alanındaki gayrimenkul fiyatlarında son yıllarda meydana gelen artışların dikkate alınmasıdır. Başka bir kriter ise sokak, cadde ve mahallelerdeki değişiklik ve gelişmişlik oranlarının adil ve eşit bir şekilde yansıtılmaması nedeniyle birbirine yakın ve benzer özellikler taşımasına rağmen bina, arsa ve araziler için farklı emlak vergisi değerlerinin oluşmasının önüne geçilerek eşit ve adil bir uygulamanın yapılmasını sağlamaktır. Silivri Belediyesi sınırları içerisindeki arsa ve arazi birim değerlerine ilişkin geçmiş dönemlerde yapılmış olan tespitler maalesef ilçemizin gelişimindeki kazanımlar dikkate alınmadan yapılmış, sonraki yıllarda ise aynı oranlardaki artışların uygulanması ile de eşitlik ve adalet kavramlarından uzak bir durum ortaya çıkmıştır. Silivri ilçemiz, gelişime açık bir coğrafyaya sahiptir. Nüfusumuz her yıl yaklaşık yüzde 3,5 oranında artış göstermektedir. 2000 yılında 108.155 kişi olan nüfusumuz 2020 yılı sonu itibariyle 200.215 kişiye ulaşmıştır. Nüfusumuz artarken ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında farklılıklar oluşmaktadır. İlçemizde yaşayan insanların ihtiyaçları da artmakta ve farklılıklar da ortaya çıkmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim eliyle hayata geçirilen yatırımlar ve yürütülen hizmetler ile yaşam kalitesi her geçen gün yükselen ve çekim merkezi haline gelen Silivri ilçemizde yaşamakta olan hemşehrilerimizin hayat standartlarının daha da iyileştirilmesi için gereken hizmetlerin sürdürülebilmesi, sahip oldukları bina, arsa ve arazi değerlerindeki reel artışlar ile doğru orantılı bir şekilde tespit edilecek ve ödenecek emlak vergilerine bağlıdır. Çok gerilere gitmeksizin son 10 yıl içerisinde bakıldığında ilçemiz yerleşim alanları içerisinde yeni imar durumu, hastane, okul, yol, otoyol, köprü, kamu binası, özel site ve bina yapımı gibi arsa değerlerini olağanüstü yükselten gelişmeler olmuş, bu da gayrimenkul satış fiyatlarının yükselmesi şeklinde yansımış olmasına rağmen maalesef emlak vergisi değerlerinde aynı oranda olmamıştır. Aksine eksik, yetersiz tespit ve takdirler ile oluşmuş bulunan eşitsizlik ve adaletsizlikler daha da artmıştır. Bunda şüphesiz siyasilerin oy kaygılarına dayanan sübjektif değerlendirmelerinin payı çok büyüktür. Bu durumun düzeltilmesi ve bir yerde eşitliğin sağlanabilmesi açısından Takdir Komisyonunca yapılan çalışmalarda sokak, cadde ve mahallerdeki gayrimenkullerin cari satış fiyatları tespit edilmiş ve ilke olarak bu rakamların 5’te biri oranında emlak vergisine esas olacak metrekare birim fiyatları tespit edilmeye çalışılmıştır. Yani gerçek bedelinin 5’te birinin, 6’da birinin rayiç bedeli olarak vergilendirilmesine karar verilmiştir. Yani bugün 6.000 TL metrekaresi olan bir arsaya 1.000 TL rayiç bedel belirlenmiştir. İlkesel olarak bu şekilde belirlenen yeni değerlerdeki artış oranları, var olan değerlerin çok düşük olduğu yerlerde rakamsal olarak çok yüksek gibi gözüküyor olmasına rağmen, cari emlak piyasası dikkate alındığı takdirde birçok ilçede uygulanan rakamların altında olduğu da görülecektir.” ifadelerini kullandı.Yapılan rayiç bedel artışlarıyla ilgili popülist tavırlar takınıldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Rayiç bedel artışları sadece Silivri’de olmadı. Büyükçekmece Belediyesi de bunu yapmıştır, Şişli Belediyesi de, Maltepe de, Hakkari Yüksekova Belediyesi de. Örneğin Büyükçekmece Kamiloba Aydınlar ve Akça Caddelerinde 49 TL imiş rayiç bedel 550 TL yapılmış. Benim de arsamın bulunduğu bu bölgede yüzde 1.000 artış var. Bayrampaşa’da 400 TL olan rayiç bedel 5.000 TL olmuş. İstanbul’un 39 ilçesinde bu artışlar yapılıyor. Bu konuyla ilgili kamuoyunda algı yaratma çabalarını doğru bulmuyorum.” dedi.