Başkan Yılmaz: “Sahil Şeridimizi Fırsata Dönüştürmek İstiyoruz”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 1 Temmuz’nı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Limanlarımızdaki egemenlik haklarımızın tekrar kazanılması adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan haklı ve kararlı mücadele, Türk Denizciliğinin bugünlere gelmesinde büyük rol oynamıştır. Milli kalkınma hamleleri neticesinde 1 Temmuz 1926 tarihinde Kabotaj Kanunu yürürlüğe girmiş ve Türk karasularında yük ve yolcu taşıma hakkının Türklere ait olduğu kabul edilmiştir. Denizlerdeki bağımsızlığımızın ilan edildiği ve her yıl ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ olarak kutladığımız bu anlamlı gün büyük önem arz etmektedir. İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olan Silivri’miz, Marmara Deniz’ine 42 kilometre sahili bulunması nedeni ile çok önemli bir konuma sahiptir. Deniz ticareti, balıkçılık sektörü, turizm ve ulaşım imkânları bakımından yatırıma elverişli olan ilçemizin bu özelliğini fırsata dönüştürecek birçok hazırlık içerisindeyiz. 200 tekneli yat limanı, modern balıkçı barınakları ve sosyal alanları ile tüm hemşehrilerimizin istifade edeceği projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek gururlandıran başarılara yelken açacağımızı arzuluyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum. Türk denizciliğinin bağımsızlığı için mücadele veren kahraman şehitlerimizi ve ahirete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 10:14