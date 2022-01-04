Başkan Yılmaz: ‘Silivri Belediyesi Gelir Bütçesini Yüzde 128 Oranında Gerçekleştirdi’

Silivri Belediye Meclisinin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısının 1. birleşiminin 1. Oturumunda, belediyenin gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması amacıyla gizli oylama yapıldı. Komisyon seçiminin ardından gündem maddelerine geçildi. Bazı gündem maddeleri hakkında açıklamalar yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 2021 yılı gelir-gider tablosu, Nişantaşı Üniversitesi ile yapılacak protokol, Elginkan Vakfı ile yapılacak Engelli Eğitim Merkezi hakkında bilgiler verdi.

2022 YILI DENETİM KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU

Belediyenin 2021 yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması amacıyla gizli oylama yapıldı. MHP Belediye Meclis Üyesi Sultan Aşkın, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Salim Çavdar ve Kenan Değdaş, CHP Meclis Üyeleri Lütfü Vardar ve Bora Balcıoğlu denetim komisyonuna seçilen isimler oldu. Oylamanın ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Denetim Komisyonu üyelerimiz bir yıl boyunca belediyemizin iş ve işlemlerini denetleyecek komisyonda görev alacaklar. Zor, anlamlı ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir görev. Kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

“YÜZDE 29 GELİR FAZLALIĞIMIZ VAR”

Silivri Belediyesi 2021 yılı bütçesi gelir-gider tablosu üzerine bilgilendirme yapan Başkan Yılmaz, 2021 yılında yüzde 29 gelir fazlası verildiğini ifade ederek şöyle konuştu: “2021 yılı tablomuza baktığımızda belediyemizin gider kısmında kesin olmamakla beraber, 335 milyon lira olarak öngördüğü gider bütçesinin 332 milyon 500 bin lirasını yani yüzde 99’luk bir gider gerçekleşme oranını tamamladığını görüyoruz. Gelir kısmına baktığımızda da 338 milyon olarak öngördüğümüz gelirimiz yüzde 128 gerçekleşme oranı ile 402 milyon 823 bin 873 lira olmuş. Burada yine kesin olmayan bir ifade ile Silivri Belediyesi bu yıl yüzde 29 oranında bütçe fazlası vermiş. Yüzde 29 gelir fazlalığımız var. Yani Silivri Belediyesi, 100 milyon liranın üzerinde bir gelir fazlasıyla; birçok belediyenin yüzde 75 gerçekleşme oranını başarı saydığı 2021 yılında, Silivri Belediyesi bütçesinin gelir kısmını yüzde 128 oranında gerçekleştirmiştir. Ben emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2022 yılına neden atılım ve yatırım yılı dediğimizi buradan çıkan sonuçlardan daha iyi anlamak mümkün. Onun için Denetim Komisyonunda görev alan arkadaşlarımızın işi kolay olacak”

“SELİMPAŞA’YA AKADEMİ TADINDA MÜZİK OKULU”

Gündemin 12. maddesinde yer alan, “Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 55 pafta, 6286, 6287, 6288 ve 5676 parsellerdeki tescilli binaların Nişantaşı Üniversitesine tahsisine ve bu konuda protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.” maddesinin oy birliği ile kabul edilerek Hukuk Komisyonuna sevk edilmesinin ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Fenerbahçe Üniversitesinin faaliyet göstermesi için verildiği halde üniversitenin burada bir faaliyet göstermemesinden hareketle, Fenerbahçe Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Başkanı ve Sayın Ali Koç ile yaptığımız görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshettiğimiz bir tahsis vardı. Silivri’de yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın, ücretsiz müzik aleti eğitimi alabilecekleri, sanat yapabilecekleri bir okulu hayal etmiştik. Burada Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Belediyesi ile ortaklaşa akademi tadında bir müzik okulu, sanat okulu ve kurslar yapılacak. Elektrik, su, doğalgaz, teknik donanımlar, tadilatlar, eğitim kadrosunun tamamı Nişantaşı Üniversitesi tarafından finanse edilecek. Belediye kasasından tek kuruş para çıkmayacak. Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Levent Uysal beyefendiye ve heyetine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“ENGELLİ EĞİTİM MERKEZİ İSTANBUL’DA İLK OLACAK”

Gündemin 14. maddesinde yer alan, “Silivri Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1570 ada, 1 parsel üzerine Elginkan Vakfı tarafından belirlenecek ismin verilmesi şartı ile bağış olarak engelli eğitim merkezinin yapılmasının görüşülmesi.” öncesi, gündem maddesi ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Burası daha önce İBB’ye Engelli Koordinasyon Merkezi önerdiğimiz, İBB tarafından tahsisinin istendiği, bizim de bununla ilgili başlama süresi, bitiş süresi, muhteviyat sorduğumuz ve askıda kalan bir yerdi. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından bu tahsis taleplerinin iptal edilmesi için tarafımıza bir yazı geldi. İptal sürecinde Silivri Belediyesinin bir ihmali olmamıştır. Bu bölgeye Elginkan Vakfı ile yapacağımız Engelli Eğitim Merkezi Silivri için çok önemli ve İstanbul’da ilk olacak bir proje. Engelli çocuklarımızın eğitim göreceği aynı zamanda sigortalı bir şekilde maaşla çalışacağı ve sanayi kuruluşlarımızla ortak yürüteceğimiz, sanayi kuruluşlarına ürün üreterek para kazanacakları bir okul olacak." dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Hukuk Komisyonuna havale edildi.